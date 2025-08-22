Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане, рассказали в акимате

В преддверии отопительного сезона в столичном акимате рассказали, где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане, передает NUT.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как уточнили в акимате, в этом году в столице насчитывается 17 складов (тупики), на которых имеется 14 точек продажи угля для населения.

Они полностью оснащены соответствующей инфраструктурой и погрузочно-разгрузочной техникой, добавили в ведомстве.

В этих точках продаж свою деятельность осуществляют восемь компаний-реализаторов.

Они расположены по следующим адресам: ул.Герцена 4/1, Герцена 6/2, Коктал 28/2, Макат 40, Жамбыла Жабаева 76, Ахмета Жубанова 35, Дулатова 182/1, ул. 85 (район ТЭЦ-3), уч. 9А, Герцена 6Б.

На сегодня средние цены на уголь в Астане составляют:

Шубаркуль – 18 000 тг за тонну;

Каражыра – 18 500 тг за тонну;

Майкуба – 15 500 тг за тонну.

В акимате также сообщили, что в городе функционирует горячая линия по номеру "109", где предоставляется необходимая информация о наличии, цене и точках реализации угля.

Напомним, что Касым-Жомарт Токаев около двух недель назад встречался с акимом Жетiсу - он поручил держать на контроле готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к предстоящему отопительному сезону.

Также на днях Токаев дал поручения акиму Костанайской области - например, поручил своевременно завершить подготовительные работы к отопительному сезону и обеспечить качественное проведение осенней уборочной кампании, а также принять меры по улучшению доступа сельских жителей к услугам водоснабжения.

