"Спал на картонке под открытым небом": дети жили на улице из-за пьющей матери в Атырау

В Атырау сфотографировали мальчика, спящего на картонке на улице. Оказалось, что ребенок из неблагополучной семьи, и у него есть 3-летняя сестренка, передает NUR.KZ.

Общественник Бауржан Мусин на своей странице в Facebook рассказал, что в городских пабликах распространились фото подростка, спящего на куске картона прямо на улице, а где-то рядом - его трехлетняя сестра.

"Дети практически жили на улице: домой их запускали лишь тогда, когда мальчику удавалось стрельнуть пару-тройку сигарет для вечно пьяных взрослых.

Семья давно стояла на учете. Мать не раз привлекалась к ответственности, комиссия фиксировала ее образ жизни, полиция вела ее как неблагополучную. После алкогольного отравления женщина потеряла способность самостоятельно ходить, но продолжала пить", - сообщил Бауржан Мусин.

По словам общественника, весной 2024 года комиссия по делам несовершеннолетних рекомендовала лишить женщину родительских прав, отдел образования подал иск.

Но в августе специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних отказал. В результате детей вернули матери.

"История продолжилась на днях, когда неравнодушные соседи опубликовали привычную для района картину: мальчик снова спал на картонке под открытым небом", - отметил Бауржан Мусин.

В ДП Атырауской области сообщили, что провели проверку, по результатам которой установлено, что родители безответственно относились к воспитанию и безопасности своих детей.

В связи с этим 14-летнего подростка поместили в Центр адаптации несовершеннолетних, а трехлетнего ребенка - в Дом малютки.

"С родителями неоднократно проводились профилактические беседы. Кроме того, они ранее привлекались к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей", - уточнили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время материалы дела готовятся к направлению в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о лишении их родительских прав.

Ранее стало известно, что в Экибастузе уставший от пьяных гулянок родителей 10-летний ребенок ушел жить к бабушке. Причем сами родители на вопрос полицейских, куда делся их сын, ответ дать не смогли.

Жители Павлодара сообщили в полицию об оставленных в квартире детях. Стражи порядка обнаружили их пьяную мать, которую уже привлекали к ответственности. Как отметили в полиции, женщине неоднократно давали возможность исправиться и сделать выбор в пользу детей.

А в ВКО оказали помощь школьникам из одной многодетной семьи, где из-за нехватки одежды дети опаздывали на уроки и пропускали занятия. Семье оказали материальную поддержку, приобретя школьную форму и канцелярские товары.

