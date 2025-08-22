"Спал на картонке под открытым небом": дети жили на улице из-за пьющей матери в Атырау

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    "Спал на картонке под открытым небом": дети жили на улице из-за пьющей матери в Атырау

    Опубликовано:

    Мальчик на улице
    Мальчик. Иллюстративное фото: wckiw / Getty Images

    В Атырау сфотографировали мальчика, спящего на картонке на улице. Оказалось, что ребенок из неблагополучной семьи, и у него есть 3-летняя сестренка, передает NUR.KZ.

    Общественник Бауржан Мусин на своей странице в Facebook рассказал, что в городских пабликах распространились фото подростка, спящего на куске картона прямо на улице, а где-то рядом - его трехлетняя сестра.

    "Дети практически жили на улице: домой их запускали лишь тогда, когда мальчику удавалось стрельнуть пару-тройку сигарет для вечно пьяных взрослых.

    Семья давно стояла на учете. Мать не раз привлекалась к ответственности, комиссия фиксировала ее образ жизни, полиция вела ее как неблагополучную. После алкогольного отравления женщина потеряла способность самостоятельно ходить, но продолжала пить", - сообщил Бауржан Мусин.

    По словам общественника, весной 2024 года комиссия по делам несовершеннолетних рекомендовала лишить женщину родительских прав, отдел образования подал иск.

    Но в августе специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних отказал. В результате детей вернули матери.

    "История продолжилась на днях, когда неравнодушные соседи опубликовали привычную для района картину: мальчик снова спал на картонке под открытым небом", - отметил Бауржан Мусин.

    В ДП Атырауской области сообщили, что провели проверку, по результатам которой установлено, что родители безответственно относились к воспитанию и безопасности своих детей.

    В связи с этим 14-летнего подростка поместили в Центр адаптации несовершеннолетних, а трехлетнего ребенка - в Дом малютки.

    "С родителями неоднократно проводились профилактические беседы. Кроме того, они ранее привлекались к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей", - уточнили в пресс-службе ведомства.

    В настоящее время материалы дела готовятся к направлению в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о лишении их родительских прав.

    Ранее стало известно, что в Экибастузе уставший от пьяных гулянок родителей 10-летний ребенок ушел жить к бабушке. Причем сами родители на вопрос полицейских, куда делся их сын, ответ дать не смогли.

    Жители Павлодара сообщили в полицию об оставленных в квартире детях. Стражи порядка обнаружили их пьяную мать, которую уже привлекали к ответственности. Как отметили в полиции, женщине неоднократно давали возможность исправиться и сделать выбор в пользу детей.

    А в ВКО оказали помощь школьникам из одной многодетной семьи, где из-за нехватки одежды дети опаздывали на уроки и пропускали занятия. Семье оказали материальную поддержку, приобретя школьную форму и канцелярские товары.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.