Уроки личной безопасности вернут в школы и колледжи Казахстана: чему на них учат
Опубликовано:
С началом учебного года во всех организациях образования Казахстана вновь стартуют уроки личной безопасности, передает NUR.KZ со ссылкой на Минпросвещения.
Как пояснили в министерстве, такие уроки нужны для формирования у детей практических навыков правильных действий в различных жизненных ситуациях и развитие ответственного отношения к собственной безопасности.
Преподаваться уроки личной безопасности будут не только в школах, а во всех учебных заведениях - от детсадов до колледжей.
Для каждой возрастной группы предусмотрен отдельный блок:
- детские сады — номера экстренных служб, правила поведения на площадках и в игровых центрах;
- начальные классы — безопасность на воде и льду, поведение при встрече с незнакомцами, защита от бродячих животных;
- средние классы — буллинг, кибербуллинг, опасные интернет-увлечения, отказ от чужих приглашений, формирование ответственности за свои поступки;
- старшие классы и колледжи — финансовая грамотность, защита от мошенничества, риски онлайн-игр, безопасные условия труда, знание своих прав и обязанностей, ответственность за собственные действия.
Занятия будут проводиться еженедельно в течение 10 минут в рамках классного часа, с повторением темы три раза в год.
"Практика показала, что такие занятия помогают снизить тревожность у детей, формируют навыки безопасного поведения и учат их правильно реагировать на сложные ситуации как в реальной жизни, так и в онлайн-пространстве", – отметила председатель Комитета по охране прав детей МП РК Насымжан Оспанова.
В ведомстве добавили, что уроки личной безопасности внедрены в рамках реализации Комплексного плана по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечению их прав и благополучия на 2023–2025 годы.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2277873-uroki-lichnoy-bezopasnosti-vernut-v-shkoly-i-kolledzhi-kazahstana-chemu-na-nih-uchat/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах