    "За двоих 400 ушло": сколько тратят алматинцы на подготовку детей к школе (видео)

    Опубликовано:

    Школьная форма
    Школьная форма. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

    Уже через полторы недели в Казахстане стартует новый учебный год. А сейчас родители школьников активно закупаются к учебе, передает телеканал "Алматы".

    Как отмечают родители алматинских школьников, в этом году цены заметно выросли на все - и на одежду, и на канцелярию.

    О росте цен говорят и официальные данные. Так, согласно данным Бюро национальной статистики, обувь для школьников подорожала более, чем на 13%, детская одежда - почти на 10%, канцелярские товары - на 3%.

    В среднем одеть к школе девочку стоит около 112 тыс. тенге. В эту сумму входит все самое нужное: блузки, юбка, сарафан, брюки, спортивный костюм, туфли, кроссовки, колготки, банты и канцелярские принадлежности, включая ортопедический рюкзак.

    На мальчика потребуется чуть больше – примерно 120 тысяч тенге. Если покупать в торговых точках. Если же одевать ребенка в онлайн-магазинах, покупки обойдутся в 140 тысяч тенге. 

    Родители признаются, что цены заметно бьют по карману.

    "Двое подростков у меня. За двоих у меня 400 тысяч ушло, я точно не помню. Мы канцтовары покупали на базаре, на барахолке, а одевались в торговых домах мы, чтобы кожаная обувь, конечно, соответствовала, кроссовки. На девочку где-то 200 тысяч с чем-то, на сына около 200 ушло. Все, конечно, подорожало. За двоих у меня где-то 500 вышло, наверное. Еще сейчас нужно докупить кое-что по мелочи",

    "В магазинах в среднем рубашки 6 000, 12 000 – поло, брюки 12 000, обувь 23 000 у нас вышла, сменка.  Общая сумма приблизительно без канцелярии, без сумки, без ничего, где-то 90 000 в среднем", - делятся алматинцы.

    Напомним, ранее мы также рассказывали, что в 2025 году казахстанским родителям придется потратить еще больше, чем годом ранее – цены на школьные принадлежности сильно выросли.

    Бывают такие обстоятельства, что у родителей нет возможности в полной мере обеспечить своего ребенка всем необходимым к началу учебного года, и специально для них работает фонд "Всеобуч", который помогает нуждающимся семьям и выделяет им средства на детей.

    Кому еще государство предоставляет помощь в подготовке к школе, мы писали здесь.

