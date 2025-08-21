jitsu gif
    На неделю перекроют движение по одной из улиц Астаны

    Опубликовано:

    Дорожный знак стоит на дороге
    Дорожный знак. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

    В Астане с 22 по 29 августа будет частично перекрыто движение по ул. Акбидай на участке от ул. Ондирис до ул. Кокше Кеменгерулы, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

    Как сообщается в Telegram-канале акимата Астаны, Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города проводит работы по ремонту дорожного полотна по ул. Акбидай на участке от ул. Ондирис до ул. Кокше Кеменгерулы.

    В связи с этим, с 22 по 29 августа текущего года данный участок будет частично перекрыт.

    Дорожные работы в Астане
    Дорожные работы. Фото: акимат Астаны

    "Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели", - обращается ведомство к жителям и гостям столицы.

    Добавим, также до 06:00 22 августа перекрыто движение на пересечении улицы К.Мунайтпасова / проспекта М. Жумабаева / проспекта Абылай хана.

    По 24 августа в связи с работами по укладке верхнего слоя дорожного покрытия по улице С. Сейфуллина движение ограничат на участке от проспекта Республики до проспекта Сарыарка.

    Также по 27 августа текущего года будет частично перекрыто движение по ул. Кажымукана Мунайтпасова на участке от пр. Тауелсиздик до пр. М. Жумабаева.

    Еще в столице до конца лета полностью закроют движение на пересечении улиц Толе би и Орынбор. Для автовладельцев организовали объезд.

    Кроме того, до 1 сентября текущего года будет полностью ограничен проезд от улицы А. Бокейхана до городской поликлиники №9, в связи с капитальным строительством улицы с сетями. Заезд к поликлинике будет осуществляться со стороны проспекта Мәңгілік Ел.

