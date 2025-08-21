"Определяется сотрудниками": правила пребывания казахстанцев в США разъяснили в посольстве

Посольство США в Казахстане опубликовало в социальной сети разъяснения по срокам пребывания в Америке граждан, имеющих визы, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Instagram-аккаунте посольства. В формате "Вопрос - ответ" в посольстве пояснили, что срок нахождения в Соединенных Штатах определяется не сроком действия визы, а решением сотрудников пограничной службы при пересечении границы.

"Срок, в течение которого иностранному посетителю разрешается находиться в США, определяется сотрудником службы таможенной и пограничной охраны (CBP) по прибытии, а не датой истечения срока действия вашей визы. Чтобы узнать, как долго вы можете оставаться в стране, проверьте свой I-94 (дата въезда до истечения срока действия) на сайте i94.cbp.dhs.gov", - говорится в публикации.

Напомним, недавно посольство США в РК опубликовало предупреждение для казахстанцев - гражданам напомнили о необходимости соблюдать условия визы.

Ранее мы писали, что казахстанцам стали чаще отказывать в получении визы в США.

Еще недавно стало известно, что в США в текущем году аннулировали более 6 тыс. студенческих виз из-за нарушения сроков пребывания или несоблюдения закона.

Весной сообщалось, что Госдепартамент США приказал дипломатам за рубежом тщательно проверять соцсети некоторых заявителей на студенческие и другие типы виз, чтобы запретить въезд в страну тем, кого подозревают в критике США и Израиля.

В начале августа стало известно, что Госдеп США намерен запустить программу, которая потребует от иностранных граждан внесения залога в размере 15 тыс. долларов за визу. Эти деньги будут возвращены при условии соблюдения визовых ограничений, таких как выезд из США в течение пяти дней после истечения срока действия визы.

А до этого СМИ писали, что Трамп подписал закон, согласно которому желающие посетить США теперь обязаны платить новый "визовый сбор" в размере 250 долларов США (более 133 тыс. тенге).

