Электричество, газ и горячую воду временно отключат в Астане

В Астане в связи с проводимыми работами в коммунальной сфере в пятницу, 22 августа, по нескольким адресам отключат горячую воду, газоснабжение и электричество, передает NUR.KZ со ссылкой на iKomek.

Как сообщается в Telegram-канале Городского центра мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны, в связи с работами в коммунальной сфере 22 августа ожидаются временные отключения комуслуг в столице.

Адреса, где временно отключат горячую воду:

Адреса, где временно отключат газоснабжение:

Адреса, где временно отключат электроэнергию:

Напомним, ранее в понедельник, 18 августа, горячую воду и свет также временно отключали в Астане.

Добавим, ранее в конце июля в Астане отключали горячую воду по нескольким адресам в связи с устранением утечки.

Также, в тот же период, в связи с проведением планово-профилактических работ, в Астане на различные временные сроки отключали горячую воду по нескольким улицам.

Также в Алматы с мая по сентябрь проходит плановый ремонт котельных, в связи с чем в нескольких районах города запланировано временное отключение горячей воды.

