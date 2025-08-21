Глиняные шарики забросили в Талдыколь чиновники в Астане

В Астане в озеро Малый Талдыколь запустили шарики, насыщенные специальными микроорганизмами, которые при растворении способствуют очистке водоема, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщается на сайте акимата Астаны, на участках №5 и №7 озера Малый Талдыколь провели экологическую акцию в рамках республиканской кампании "Таза Қазақстан". Мероприятие направлено на биологическую очистку и восстановление водоема.

В очистке Малого Талдыколя приняли участие волонтеры, жители близлежащих жилых комплексов, экоактивисты, представители акимата столичного района Нура и специалисты городского Управления охраны окружающей среды и природопользования.

Участники акции помогали запускать ЭМ-шары - глиняные шарики с эффективными микроорганизмами, насыщенные питательными веществами и полезными бактериями. Попадая на дно озера, они постепенно растворяются, обеспечивая долгосрочный эффект очистки и восстановление естественного биобаланса водоема. Также проведены санитарные работы по уборке избыточных водорослей и прибрежного мусора.

Как сообщает акимат, экологическая акция стала частью комплексной работы по восстановлению Малого Талдыколя, которая ведется с начала 2025 года. Ее цель - снизить уровень загрязнений, восстановить природное равновесие и сформировать культуру бережного отношения к природе среди жителей столицы.

Напомним, в начале августа журналисты вновь подняли вопрос многострадального озера Малый Талдыколь в Астане, который, несмотря на все запреты, засыпают и застраивают. Вице-премьер Канат Бозумбаев в ответ заявил, что в стране есть немало водоемов, которые имеют большее значение.

Ранее мы писали, что полиция Астаны ищет того, кто сливает сточные воды в озеро Талдыколь. Источник загрязнения обнаружил Комитет экологического контроля и регулирования во время недавнего выезда на водоем.

А в прошлом году экс-министр экологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова в рамках интервью назвала три главные экологические проблемы в Казахстане: по ее словам, это ограниченность водных ресурсов, качество воздуха и "огромное количество несанкционированных свалок".

Кроме того, ранее на состояние другого водоема - Сарыбулака пожаловались жители соседних домов.

