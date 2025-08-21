Глиняные шарики забросили в Талдыколь чиновники в Астане

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    Глиняные шарики забросили в Талдыколь чиновники в Астане

    Опубликовано:

    ЭМ-шары
    ЭМ-шары. Фото: акимат Астаны

    В Астане в озеро Малый Талдыколь запустили шарики, насыщенные специальными микроорганизмами, которые при растворении способствуют очистке водоема, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

    Как сообщается на сайте акимата Астаны, на участках №5 и №7 озера Малый Талдыколь провели экологическую акцию в рамках республиканской кампании "Таза Қазақстан". Мероприятие направлено на биологическую очистку и восстановление водоема.

    В очистке Малого Талдыколя приняли участие волонтеры, жители близлежащих жилых комплексов, экоактивисты, представители акимата столичного района Нура и специалисты городского Управления охраны окружающей среды и природопользования.

    Участники акции помогали запускать ЭМ-шары - глиняные шарики с эффективными микроорганизмами, насыщенные питательными веществами и полезными бактериями. Попадая на дно озера, они постепенно растворяются, обеспечивая долгосрочный эффект очистки и восстановление естественного биобаланса водоема. Также проведены санитарные работы по уборке избыточных водорослей и прибрежного мусора.

    Как сообщает акимат, экологическая акция стала частью комплексной работы по восстановлению Малого Талдыколя, которая ведется с начала 2025 года. Ее цель - снизить уровень загрязнений, восстановить природное равновесие и сформировать культуру бережного отношения к природе среди жителей столицы.

    Напомним, в начале августа журналисты вновь подняли вопрос многострадального озера Малый Талдыколь в Астане, который, несмотря на все запреты, засыпают и застраивают. Вице-премьер Канат Бозумбаев в ответ заявил, что в стране есть немало водоемов, которые имеют большее значение.

    Ранее мы писали, что полиция Астаны ищет того, кто сливает сточные воды в озеро Талдыколь. Источник загрязнения обнаружил Комитет экологического контроля и регулирования во время недавнего выезда на водоем.

    А в прошлом году экс-министр экологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова в рамках интервью назвала три главные экологические проблемы в Казахстане: по ее словам, это ограниченность водных ресурсов, качество воздуха и "огромное количество несанкционированных свалок".

    Кроме того, ранее на состояние другого водоема - Сарыбулака пожаловались жители соседних домов.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.