Движение на крупном участке в центре Алматы полностью остановят на несколько дней

В Алматы на несколько дней ограничат движение сразу на нескольких крупных улицах из-за замены старого трубопровода, передает NUR.KZ со ссылкой на "Алматы Су".

По данным акимата, в Бостандыкском районе Алматы на некоторых улицах вводятся временные ограничения для движения транспорта.

"В связи с выполнением работ по замене трубопровода на отдельных участках улицы Мынбаева временно будет ограничено движение автотранспорта", - предупредили в акимате.

Схема ограничения движения: t.me/AlmatyJoly

Работы будут продолжаться несколько дней. 22 августа с 23:00 и до 06:00 23 августа будет закрыт проезд на перекрестках улицы Мынбава с улицами Ауэзова и Жарокова. 23 и 24 августа также с 23:00 до 06:00 будет закрыт для проезда перекресток проспекта Гагарина и улицы Мынбаева.

С 09:00 25 августа и до 06:00 26 августа будет ограничено движение по улице Розыбакиева на пересечении с улицей Мынбаева. С 25 по 28 августа движение транспорта будет остановлено по улице Тургут Озала, на участке между проспектом Абая и улицей Сатпаева

Ранее сообщалось, что в Алматы в воскресенье, 24 августа, движение автотранспорта ограничат на проспекте Аль-Фараби в связи с проведением чемпионата мира по велоспорту.

Также акимате Алматы предупредили жителей и гостей города, что по 7 сентября будет осуществляться полное перекрытие движения по улице Яссауи - на проезжей части от улицы Ш. Кажыгалиева до улицы Ташкентская.

Еще в Бостандыкском районе Алматы до 25 августа ограничат движение на участке улицы Маркова, причина - ремонт 52-летней теплотрассы. Также до 27 августа закроют участок на пересечении улиц Розыбакиева и Байкадамова для замены трубопровода, проложенного больше 40 лет назад.

А до 31 августа 2025 года движение автотранспорта будет ограничено по западной стороне улицы Лавренева.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.