"Без дискриминации": какие данные о пассажирах самолетов и поездов узнает полиция Казахстана

В Министерстве транспорта утвердили новые правила, в которых объясняют, какие сведения о пассажирах самолетов и поездов будут передавать в правоохранительные органы, передает NUR.KZ.

На сайте ИПС "Параграф" опубликовали новую редакцию Правил передачи сведений об оформленных и забронированных билетах в правоохранительные органы.

"В целях обеспечения авиационной безопасности, улучшения обслуживания пассажиров, повышения уровня безопасности в аэропортах в РК, предотвращения актов терроризма и связанных с ним преступлений, а также других серьезных преступлений, носящих транснациональный характер, включая организованную преступность, внедряется информационная система для сбора и обработки данных об авиапассажирах и членах экипажа", - сказано в правилах.

По правилам, перевозчик или иное лицо, осуществляющее продажу билетов, обеспечивает запись следующих данных

фамилия, имя, отчество;

вид и номер документа, удостоверяющего личность, по которому приобретается проездной документ (билет);

место и дата отправления, пункт назначения, вид маршрута (беспересадочный, транзитный);

с согласия пассажира - контактные данные (адрес электронной почты и (или) номер телефона), посредством которых перевозчик или иное лицо, осуществляющие продажу билетов, может связаться с данным пассажиром.

"Все сведения об оформленных и забронированных билетах, предназначенные для передачи в правоохранительные и специальные государственные органы, передаются через систему информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов и путем прямой интеграции с информационными системами правоохранительных и специальных государственных органов", - сказано в публикации.

В правилах отмечается, что сбор информации должен происходить без какой-либо дискриминации и не должен содержать "сведений, свидетельствующих о расовом или этническом происхождении, политических взглядах, религиозных и философских убеждениях, принадлежности к профессиональным союзам, или информации, касающейся сексуальной ориентации лица".

Также в приказе прописаны сведения, которые должны предоставлять авиакомпании и железнодорожные перевозчики. Передача будет осуществляться 5 раз в сутки.

Напомним, в апреле этого года в правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений железнодорожным транспортом внесены поправки.

До этого в стране утвердили обновленный список предметов, запрещенных к перевозке в салоне самолета или в багажном отделении.

Также мы писали, как рост цен на бензин скажется на стоимости авиабилетов, билетов на поезда и автобусы, а также такси.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.