"Без дискриминации": какие данные о пассажирах самолетов и поездов узнает полиция Казахстана

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    "Без дискриминации": какие данные о пассажирах самолетов и поездов узнает полиция Казахстана

    Опубликовано:

    Пассажир
    Пассажир в аэропорту. Иллюстративное фото: t.me/nqzairport

    В Министерстве транспорта утвердили новые правила, в которых объясняют, какие сведения о пассажирах самолетов и поездов будут передавать в правоохранительные органы, передает NUR.KZ.

    На сайте ИПС "Параграф" опубликовали новую редакцию Правил передачи сведений об оформленных и забронированных билетах в правоохранительные органы.

    "В целях обеспечения авиационной безопасности, улучшения обслуживания пассажиров, повышения уровня безопасности в аэропортах в РК, предотвращения актов терроризма и связанных с ним преступлений, а также других серьезных преступлений, носящих транснациональный характер, включая организованную преступность, внедряется информационная система для сбора и обработки данных об авиапассажирах и членах экипажа", - сказано в правилах.

    По правилам, перевозчик или иное лицо, осуществляющее продажу билетов, обеспечивает запись следующих данных

    • фамилия, имя, отчество;
    • вид и номер документа, удостоверяющего личность, по которому приобретается проездной документ (билет);
    • место и дата отправления, пункт назначения, вид маршрута (беспересадочный, транзитный);
    • с согласия пассажира - контактные данные (адрес электронной почты и (или) номер телефона), посредством которых перевозчик или иное лицо, осуществляющие продажу билетов, может связаться с данным пассажиром.

    "Все сведения об оформленных и забронированных билетах, предназначенные для передачи в правоохранительные и специальные государственные органы, передаются через систему информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов и путем прямой интеграции с информационными системами правоохранительных и специальных государственных органов", - сказано в публикации.

    В правилах отмечается, что сбор информации должен происходить без какой-либо дискриминации и не должен содержать "сведений, свидетельствующих о расовом или этническом происхождении, политических взглядах, религиозных и философских убеждениях, принадлежности к профессиональным союзам, или информации, касающейся сексуальной ориентации лица".

    Также в приказе прописаны сведения, которые должны предоставлять авиакомпании и железнодорожные перевозчики. Передача будет осуществляться 5 раз в сутки.

    Напомним, в апреле этого года в правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений железнодорожным транспортом внесены поправки.

    До этого в стране утвердили обновленный список предметов, запрещенных к перевозке в салоне самолета или в багажном отделении.

    Также мы писали, как рост цен на бензин скажется на стоимости авиабилетов, билетов на поезда и автобусы, а также такси.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.