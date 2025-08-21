Выставка "История Казахстана в фотографиях Kazinform" открылась в ТРЦ MEGA Silk Way в Астане
Опубликовано:
Фотовыставка, посвященная 105-летию Международного информационного агентства Kazinform, открылась в столичном MEGA Silk Way.
На выставке представлен уникальный фотоархив, эксклюзивные снимки корреспондентов агентства, документировавших важнейшие события в жизни общества и государства с 30-х годов прошлого века и до нынешних дней. Многие кадры ранее никогда не публиковались, а сегодня являются ценным историческим источником переломных моментов из жизни нашей страны.
В шести разделах выставки: Казахстан в 1928-1959 годы и в период Второй мировой войны; периоды 1960-1985 годы, где отражены масштабные стройки и экономическое развитие городов и регионов; хроника Алматы и Астаны за последние 40 лет; отдельный блок посвящен социально-культурным преобразованиям. Также можно увидеть портреты выдающихся казахстанцев, внесших вклад в развитие государства.
"В экспозиции отражена жизнь казахстанцев, вынесших на своих плечах коллективизацию и индустриализацию, все тяготы Второй мировой войны, послевоенный период, освоение целины, стройки века, прошедших путь становления и развития Независимости", – отмечает Управляющий директор агентства Kazinform Нагашыбек Алдан.
В свою очередь директор ТРЦ MEGA Silk Way Куат Акимбаев отметил важность совместного проекта с агентством Kazinform.
"Уникальные снимки позволяют окунуться в историю нашей страны, увидеть эксклюзивные кадры, рассказывающие о неизвестных героях, событиях и фактах. В том числе и как возводились знаковые объекты Алматы и Астаны, ставшие визитными карточками и символами Казахстана. К примеру, мало кто помнит, как выглядело место до появления MEGA Silk Way. За время своего существования торговые центры MEGA меняли ландшафт крупнейших городов страны, давая импульс к развитию целых районов".
Всего на экспозиции представлено 188 фотографии. Фотовыставка продлится до 31 августа.
