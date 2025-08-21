В каком городе Казахстана самая высокая продолжительность жизни

В Астане продолжительность жизни сегодня на 3,5 года выше планового уровня по стране и на 2 года опережает целевой показатель, установленный на 2029 год, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Такую информацию опубликовали на официальном сайте акимата Астаны, ссылаясь на данные заместителя руководителя Управления здравоохранения города Айнуры Тулеуовой. Она сообщила, что особенно заметны в столице успехи в борьбе с туберкулезом.

"Заболеваемость снизилась на 21,5%, а смертность - на 6,5%. В лечении инсультов госпитальная летальность сократилась на 8%, а смертность на дому в течение месяца после выписки - на 32%. В онкологической помощи растет доля раннего выявления: уже 34,6% заболеваний диагностируются на начальных стадиях, когда лечение наиболее эффективно", - пояснила она.

Вместе с тем значительно улучшены результаты при лечении инфаркта миокарда: все пациенты доставляются в центр на чрескожное коронарное вмешательство в пределах рекомендованных 120 минут.

Время прибытия скорой помощи также сокращено - 98,1% вызовов обслуживаются в течение 40 минут.

В Управлении отметили и положительные изменения в показателях младенческой смертности. Так, смертность от врожденных пороков развития снизилась вдвое - с 14 до 8 случаев. Кроме того, в текущем году не зарегистрировано ни одного случая смертности от инфекционных причин.

Ранее мы писали, что по итогам 2024 года ожидаемая продолжительность жизни при рождении достигла 75,4 лет. При этом самая высокий ожидаемый показатель зафиксирован в Алматы - 78,78 лет, а самый низкий - в области Ұлытау (72,48 лет).

В октябре прошлого года Касым-Жомарт Токаев также отмечал, что средняя продолжительность жизни впервые за годы Независимости превысила 75 лет.

До этого сообщалось, что после выхода на пенсию люди живут чуть больше 10 лет. Мы писали сколько заслуженный отдых длится в других странах.

