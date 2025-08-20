На оживленном перекрестке в Астане ограничат движение на две ночи

В Астане в ближайшие две ночи один из перекрестков с интенсивным движением будет частично перекрыт. В дневное время ограничений не будет, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

В Telegram-канале Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны сообщило жителям и гостям города о проведении работ по ремонту дорожного полотна на пересечении улицы К.Мунайтпасова/ проспекта М.Жумабаева/ проспекта Абылай хана.

В связи с этим, с 23:00 20 августа до 06:00 21 августа, а также с 23:00 21 августа до 06:00 22 августа данный участок будет частично перекрыт. В дневное время проезд будет открыт.

"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели", - обратились к водителям в управлении.

Сегодня сообщалось, что по 24 августа в связи с работами по укладке верхнего слоя дорожного покрытия по улице С. Сейфуллина движение ограничат на участке от проспекта Республики до проспекта Сарыарка.

Также по 27 августа текущего года будет частично перекрыто движение по ул. Кажымукана Мунайтпасова на участке от пр. Тауелсиздик до пр. М. Жумабаева.

Еще в столице до конца лета полностью закроют движение на пересечении улиц Толе би и Орынбор. Для автовладельцев организовали объезд.

Кроме того, до 1 сентября текущего года будет полностью ограничен проезд от улицы А. Бокейхана до городской поликлиники №9, в связи с капитальным строительством улицы с сетями. Заезд к поликлинике будет осуществляться со стороны проспекта Мәңгілік Ел.

