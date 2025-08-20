"Мошенничество с пожертвованиями": на задержание детей в Астане отреагировали в Минпросвещения

В Комитете по охране прав детей Министерства просвещения рассказали о законности привлечения несовершеннолетних в волонтерскую и противоправную деятельность, передает NUR.KZ.

Сегодня мы писали, что в Астане зафиксировали случаи незаконного сбора денежных средств в общественных местах, используя подростков. По информации столичной прокуратуры, установили 8 несовершеннолетних 2008 - 2010 годов рождения, которых вовлекли в качестве волонтеров 3 благотворительных фондов без каких-либо договоров.

Инцидент прокомментировали в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК. В ведомстве напомнили, что любая деятельность несовершеннолетних, включая волонтерскую, должна осуществляться строго в рамках законодательства Республики Казахстан.

Согласно Закону "О волонтерской деятельности":

волонтером может быть лицо, достигшее 18 лет;

несовершеннолетние до 18 лет могут заниматься волонтерством только в тех случаях, когда это не наносит ущерба их здоровью, обучению и развитию;

детям до 16 лет требуется обязательное письменное согласие родителей или законных представителей.

"Труд несовершеннолетних регулируется Трудовым кодексом РК. Работодатель обязан заключать трудовой договор, в противном случае наступает административная ответственность. Вовлечение детей в виды деятельности, запрещенные законом, влечет уголовную ответственность", - отметили в комитете.

Кроме того, в соответствии со статьей 132 Уголовного кодекса РК запрещается вовлекать несовершеннолетних в противоправные действия. В 2024 году по данной статье было зарегистрировано 23 уголовных правонарушения.

Напомним, недавно некоторые волонтеры в соцсетях пожаловались на условия работы на концерте Дженнифер Лопес в Алматы. Внимание на жалобы несовершеннолетних волонтеров обратила детский омбудсмен.

Позже оперативный штаб волонтеров отреагировал на жалобы юных алматинцев. Объяснили в организации и тот факт, почему среди волонтеров были несовершеннолетние.

Затем стало известно, что в рассмотрении жалоб волонтеров, которые остались недовольны условиями работы на концерте Джей Ло в Алматы, задействована прокуратура.

Кроме того, в Костанайской области выявили трех 15-летних жителей Житикары, которые продавали свои аккаунты в WhatsApp телефонным мошенникам, из-за чего две женщины лишились около 12 млн тенге.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.