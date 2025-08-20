CTS выставило на торги земельные участки и недостроенный ЖК в Астане

Товарищество с ограниченной ответственностью "City Transportation Systems" выставило на торги земельные участки и недостроенный ЖК в Астане, передает NUR.KZ.

Лоты появились на сайте электронной торговой площадки. Например, аукцион по земельному участку в районе Сарыарка, на проспекте Тлендиева, состоится 9 сентября, стартовая цена 267 млн тенге.

Участок на проспекте Тлендиева. Фото: e-auction.e-qazyna.kz

В районе Есиль участок на улице Е125 торгуется от 62 млн тенге, а на улице Е388 - от 39 млн тенге.

Кроме того, на 9 сентября назначен аукцион по недостроенному ЖК "Birlik House", состоящему из двух 7-этажных одно-подъездных домов, с подземными паркингом и сейф-кладовыми помещениями. Стартовая цена - 3 284 525 644 тенге.

Недостроенный ЖК "Birlik House" на аукционе. Фото: e-auction.e-qazyna.kz

При этом несколькими днями раньше, 3 сентября, начнутся торги по еще одному объекту CTS в районе Есиль - это нежилое помещение на чердаке тринадцатиэтажного дома, с чистовой отделкой и подведенными коммуникациями, со стартовой ценой от 33 млн тенге.

Нежилое помещение. Фото: e-auction.e-qazyna.kz

Напомним, недостроенный ЖК "Birlik House" CTS уже выставляло на торги в прошлом году.

Добавим также, в июле повторные торги по земельным участкам объявляли в ТОО "Компания по управлению возвращенными активами". Тогда на аукцион выставили пять земельных участков в Алматинской области, в том числе - в селе Шамалган, а также нежилое помещение в Алматы.

В декабре прошлого года в Алматы на торги выставили дом с земельным участком. Стартовая цена лота превысила 390 млн тенге.

Также сообщалось, что в Алматинской области с аукциона продают земельные участки общей площадью в почти 5000 гектаров в Карасайском и Жамбылском районах.

А в сентябре прошлого года на электронной торговой площадке Казахстана появился лот за 1 млрд тенге - это недостроенное нежилое здание, которое было конфисковано у осужденного казахстанца и подлежит сносу.

