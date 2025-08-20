До конца недели ограничат движение на одной из улиц в Астане

В Астане в связи с ремонтом дороги движение на одном из участков по улице Сейфуллина будет ограничено, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат столицы.

В Telegram-канале Astana news опубликовали предупреждение от Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны. Сообщили о проведении работ по укладке верхнего слоя дорожного покрытия по улице С. Сейфуллина - на участке от проспекта Республики до проспекта Сарыарка.

"В этой связи с 20 по 24 августа текущего года движение на данном участке будет частично перекрыто. При этом движение автотранспортных средств будет организовано в одном направлении - сначала в сторону проспекта Республики, затем в сторону проспекта Сарыарка", - говорится в сообщении.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Добавим, по 27 августа текущего года будет частично перекрыто движение по ул. Кажымукана Мунайтпасова на участке от пр. Тауелсиздик до пр. М. Жумабаева.

Также в столице до конца лета полностью закроют движение на пересечении улиц Толе би и Орынбор. Для автовладельцев организовали объезд.

Ранее сообщалось, что до 1 сентября текущего года будет полностью ограничен проезд от улицы А. Бокейхана до городской поликлиники №9, в связи с капитальным строительством улицы с сетями. Заезд к поликлинике будет осуществляться со стороны проспекта Мәңгілік Ел.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.