    "Подозрительный" жест судьи прокомментировали в суде Алматы (видео)

    Опубликовано:

    Жест судьи
    Жест судьи. Кадр из видео: t.me/egovpress

    В соцсетях разлетелось видео с судьей СМУС Алматы, который показал жест рукой, вызвавший различные трактовки. В пресс-службе горсуда прокомментировали данные кадры, передает NUR.KZ.

    Видео опубликовали в Telegram-канале Egov. press. На этих кадрах судья смотрит на кого-то в зале заседания и показывает руками жест, похожий на решетку, перекрестив средние и указательные пальцы обеих рук.

    "Во время суда демонстрирует подозрительные жесты. На видеозаписи запечатлен судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Алматы Бакирбаев Бахытхан Ергешович", - говорится в публикации.

    В пресс-службе суда прокомментировали произошедшее.

    В ведомстве пояснили, что этот ролик снят в 2024 году - в Специализированном межрайонном уголовном суде Алматы тогда рассматривалось ходатайство об изменении меры пресечения в отношении трех подсудимых по резонансному уголовному делу.

    "️В ходе судебного заседания один из участников процесса предпринял попытку покинуть зал. Судья жестом указал на недопустимость подобных действий, поскольку в тот момент обсуждался вопрос об изменении меры пресечения на содержание под стражей. Указанный жест был направлен исключительно на поддержание порядка и обеспечение надлежащего хода процесса", - пояснили в суде.

    ️По итогам рассмотрения ходатайства суд отказал в применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

    По результатам рассмотрения самого уголовного дела был вынесен оправдательный приговор, оставленный без изменения вышестоящим судом и вступивший в законную силу.

    "Следует отметить, что в ходе рассмотрения дела на действия судьи поступали жалобы, касающиеся его поведения в судебном заседании. По итогам их рассмотрения Комиссией по судебной этике отдельным действиям судьи было дано общественное порицание", - сообщили в пресс-службе.

    На днях в Сети обсуждали похожий случай - журналист Ботагоз Омарова на своей странице в Facebook опубликовала видео с судебного процесса по делу о покушении на замакима Шымкента Руслана Берденова. Она отметила, что председательствующий судья Абинур Карабаев неожиданно показал ей язык. По словам сотрудницы СМИ, этот жест ее удивил и озадачил.

    В пресс-службе горсуда сообщили, что действия председательствующего судьи Абинура Карабаева во время рассмотрения уголовного дела о покушении на заместителя акима города Шымкента подлежат проверке на предмет нарушения Кодекса судейской этики.

