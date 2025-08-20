Сколько миллиардов сэкономили в Казахстане с введением Face ID для пациентов

Проект по цифровой идентификации пациентов был запущен в Казахстане для борьбы с приписками - он сэкономил 4,7 млрд бюджетных тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу кабмина.

"Во исполнение поручений президента в Казахстане активно внедряются цифровые технологии в здравоохранении, что позволяет повысить прозрачность системы, снизить нагрузку на медработников и улучшить качество услуг для населения.

Проект по цифровой идентификации пациентов, запущенный в Казахстане для борьбы с приписками, сэкономил бюджету 4,7 млрд тенге. Использование технологий Face ID позволило снизить количество необоснованно оказанных медицинских услуг на 6%", - сообщили в правительстве.

Кроме этого, была обеспечена оцифровка восьми наиболее востребованных видов медицинских справок:

073/у "Допуск к управлению к ТС",

075/у "Медицинская справка";

052-2/у "Паспорт здоровья ребенка",

026/у "Заключение ВКК",

069/у "Санаторно-курортная карта",

076/у "Получение разрешения на оружие",

038/у "Справка о временной нетрудоспособности".

По данным правительства, с начала года в информационных системах зарегистрировано более 4,7 млн таких документов.

"Ведется работа по полному исключению бумажного оборота "больничных листов". Оптимизация функционала медицинских информсистем позволила снизить нагрузку на медработников до 40%", - добавили в кабмине.

Ожидается, что важным шагом станет внедрение с сентября текущего года искусственного интеллекта "ассистент врача", что позволит оптимизировать диагностику и минимизировать ошибки.

Напомним, год назад стало известно, что в больницах Казахстана внедрят Face-ID для подтверждения факта получения пациентами медицинских услуг. Глава Минздрава Акмарал Альназарова тогда объяснила такую меру борьбой с приписками.

Ведь еще летом 2024 года, после выявленных аудитом нарушений в работе Минздрава, министр Альназарова признала, что проблемы с приписками в поликлиниках страны есть.

Тогда новшества в сфере медицины вызвали опасения экспертов по кибербезопасности. По их словам, основные угрозы связаны с возможной утечкой биометрических данных или несанкционированным доступом к ним.

