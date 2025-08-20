"Опасные ветки висят": на деревья и кустарники пожаловались жители Талгара (видео)
Опубликовано:
Жители Талгара в Алматинской области боятся пострадать от веток деревьев, которые могут упасть в любой момент. В акимате отреагировали на ситуацию, передает телеканал "Астана".
Как рассказывают горожане, за деревьями давно никто не ухаживает, и тяжелые ветки могут под собственным весом в любой момент упасть на людей или автомобили. Ранее на автомобиль одного из соседей уже упала ветка.
"Они (акимат - прим. ред.) нас в очередь поставили, но я им объяснял, что у нас аварийный, вот опасные ветки висят сюда. И фактически, все зарегистрировали в мае. До сих пор стоим, ждем, когда вот эти ветки приедут нам обрезать. У нас говорят, очередь, ожидайте", - делится горожанин Рустам Белокуров.
Кроме того, рядом с многоквартирным домом есть площадь, которая заросла кустарником. Жители хотят, чтобы акимат занялся и ею.
По словам талгарцев, они не раз обращались за помощью в местный акимат. Но чиновники проблему пока не решили.
В администрации города журналистам заявили, что примут меры в ближайшее время, но жильцы должны и сами проводить обрезку деревьев.
"Так как деревья находятся во дворе, они относятся к кондоминиуму. Со своей стороны жильцы тоже должны проводить частичную обрезку и уборку.
Жильцы дома нам уже подавали заявку. Они должны поставить подпись, что не возражают. В течение 10 дней проведем обрезку и приведем все в порядок", - заявил замакима Талгара Бауыржан Байбатыров.
Отметим, что опасения горожан не беспочвенны - лишь на прошлой неделе в Алматы упавшая ветка дерева убила девушку. В акимате тогда заявляли, что внешне дерево не имело признаков высыхания и выглядело удовлетворительно.
В июне похожая трагедия произошла в Павлодарской области - в Аксу обломок дерева проткнул грудную клетку женщины.
Погибшая находилась на переднем пассажирском сиденье автомобиля, получившего повреждения. В грудной клетке погибшей застрял обломок упавшего дерева. Прибывшие на место медики лишь констатировали смерть.
По информации акимата, в тот день в результате урагана пострадали 16 человек, в том числе трое детей.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2277033-opasnye-vetki-visyat-na-derevya-i-kustarniki-pozhalovalis-zhiteli-talgara-video/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах