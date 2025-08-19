С новой силой разгорелся скандал вокруг строительства завода в Караганде (видео)

В Караганде жители поселка Курьяновка вновь вышли с протестом против строительства завода по сжиганию медицинских отходов, передает "31 канал".

В декабре прошлого года мы уже писали, что жители Курьяновки в Караганде протестовали против открытия завода по утилизации медицинских отходов, опасаясь экологических проблем. Тогда на территории одного из местных предприятий установили печь, как выяснилось, незаконно, и из трубы повалил черный дым.

По информации телеканала, после первого скандала людей услышали. Но сейчас предприниматели вновь устроили общественные слушания по этому же поводу. Жители пришли на них с плакатами против завода.

Сообщается, что предприятие по сжиганию медицинских отходов планируют поставить возле поселка Курьяновка - это микрорайон внутри Караганды. Сюда будут свозить отходы со всей Карагандинской области и Астаны. Мощность завода - 438 тонн медотходов в год. Сейчас, как и больше полугода назад, предприниматель уверяет, что вреда от завода, в частности от печи, не будет.

"Я ездил в Китай. Это печка с Китая была привезена. Я видел, как она работает. Давайте так: будет коптить - мы ее уберем", - сказал директор ТОО "Алтын Жага" Мейрам Казымов.

С итоге слушания отменили, так как организаторы не обеспечили присутствия ни представителей департамента экологии, ни природных ресурсов, ни прокуратуры. Да и жители узнали о них случайно, за два часа до начала.

Напомним, также в Караганде дачники требуют закрыть асфальтобетонный завод, который, по их словам, отравляет воздух и наносит вред урожаю.

В мае на территории АО "Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат" (УК ТМК) был зафиксирован выброс неизвестного вещества. Бригады выехали на место выброса неизвестного вещества в Усть-Каменогорске и провели необходимые замеры.

Позже в связи с инцидентом титано-магниевый комбинат посетил министр экологии.

Ранее сообщалось, что жители села Балпык Би в области Жетiсу пожаловались на невыносимый трупный запах с расположенного неподалеку кожзавода. Многие стали замечать проблемы со здоровьем.

