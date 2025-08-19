"Принял участие в СВО": казахстанка подала иск после гибели отца своего ребенка

В СКО удовлетворили иск о восстановлении срока для принятия наследства в интересах несовершеннолетнего, отец которого погиб, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, женщина, действуя в интересах несовершеннолетнего сына, обратилась в Айыртауский районный суд с иском о восстановлении срока для принятия наследства и признании наследника принявшим наследство.

Дело в том, что постановлением нотариуса ей было отказано в выдаче свидетельства о праве на наследство по закону в связи с пропуском установленного законом срока для его принятия.

"На судебном заседании истец мотивировала свои требования тем, что пропустили установленный законом срок для принятия наследства, поскольку связь с наследодателем была потеряна, так как он, будучи гражданином Российской Федерации, принял участие в специальной военной операции, где и погиб", - пояснили в суде.

По заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства, суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство. Это возможно, если наследник пропустил срок по уважительной причине и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение 6 месяцев после того, как причины пропуска отпали.

Решением суда иск женщины, действующей в интересах несовершеннолетнего сына, о восстановлении срока для принятия наследства и признании наследника принявшим наследство удовлетворили. Для несовершеннолетнего сына восстановлен срок принятия наследства, открывшегося после смерти отца.

Решение суда в законную силу пока не вступило.

