Трехлетний ребенок остался взаперти в квартире в Кызылорде (видео)
Опубликовано:
В квартире одной из многоэтажек в Кызылорде сломался дверной замок. Внутри оставался маленький ребенок, на помощь к которому пришли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщили в Telegram-канале Министерства по чрезвычайным ситуациям, трехлетний ребенок в квартире оставался один. Мать не смогла открыть дверь из-за поломки замка. За помощью обратилась к спасателям.
"Сотрудники МЧС по лестнице поднялись в квартиру на третьем этаже. Убедившись, что с ребенком все в порядке, открыли дверь изнутри для матери", - рассказали в ведомстве.
Отмечается, что малыш в медицинской помощи не нуждался.
Спасатели напоминают родителям, что нельзя оставлять малолетних детей одних, даже на короткое время. Открытые балконы, окна и запертые двери - реальная угроза для жизни малышей.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2276640-trehletniy-rebenok-ostalsya-vzaperti-v-kvartire-v-kyzylorde-video/
