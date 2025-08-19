Трехлетний ребенок остался взаперти в квартире в Кызылорде (видео)

В квартире одной из многоэтажек в Кызылорде сломался дверной замок. Внутри оставался маленький ребенок, на помощь к которому пришли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщили в Telegram-канале Министерства по чрезвычайным ситуациям, трехлетний ребенок в квартире оставался один. Мать не смогла открыть дверь из-за поломки замка. За помощью обратилась к спасателям.

"Сотрудники МЧС по лестнице поднялись в квартиру на третьем этаже. Убедившись, что с ребенком все в порядке, открыли дверь изнутри для матери", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что малыш в медицинской помощи не нуждался.

Спасатели напоминают родителям, что нельзя оставлять малолетних детей одних, даже на короткое время. Открытые балконы, окна и запертые двери - реальная угроза для жизни малышей.

Напомним, ранее в Астане помощь спасателей понадобилась ребенку, заснувшему ногу в радиатор отопления. Сейчас с малышом все в порядке.

До этого в Алматы ребенок залез на недостроенный наземный пешеходный мост, но не смог спуститься самостоятельно. Его спустили спасатели.

Днями ранее ребенок застрял в барабане стиральной машины в Риддере - девочка вызвала спасателей для своей подружки.

Также годовалого ребенка спасли из уличного туалета в Туркестане - малыша пришлось доставать с помощью спецтехники.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.