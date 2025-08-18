"Выполнять законные требования": полиция Алматы обратилась к жителям с предупреждением

С 18 по 20 августа в Алматы в ночное время будут проводить антитеррористические учения, которые пройдут в СпецЦОНе и в двух торговых центрах, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию города.

По информации Департамента полиции Алматы, с 18 по 20 августа на территории ТРЦ "Mega Alma-Ata" (ул. Розыбакиева, 247а), ТРЦ "MOSKVA Metropolitan" (8-й микрорайон, 37/1) и СпецЦОНа для автомобилистов (мкр. Саялы, ул.Ак-Кайнар, 1) в ночное время суток пройдут плановые антитеррористические учения.

"Учебные задачи направлены на совершенствование механизма пресечения акта терроризма на объектах массового скопления людей. Просим соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов. Также следует руководствоваться официальными источниками информации и не допускать распространения ложной информации", - сказано в сообщении.

В ДП добавили, что неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка, влечет административную ответственность.

Ранее стало известно, что в Карагандинской области на протяжении месяца будут проходить учения, в рамках которых по территории будет передвигаться боевая техника.

Напомним, в начале июня в связи с началом учений к казахстанцам также обратилось Министерство обороны Казахстана - граждан призвали сохранять спокойствие.

А недавно казахстанцев призвали не паниковать, так как в сейсмически опасных регионах Казахстана было запланировано республиканское командно-штабное учение "Жер-2025".

