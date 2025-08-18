Медведя сняли на видео возле здания акимата в ВКО

Медведя заметили близ здания акимата Серебрянска в Восточно-Казахстанской области - власти города обратились к гражданам в связи с произошедшим, передает NUR.KZ.

Кадры с места событий появились в паблике "gde_novosti_uka" в Instagram.

"Кажется у косолапого возникли вопросы к акимату Серебрянска и он решил посетить его лично", - говорится в публикации.

На них видно медведя, который разгуливает по улице.

В акимате сообщили, что направлен отряд оперативного реагирования для проверки поступившей информации и установления местонахождения животного.

Позже чиновники выступили с заявлением, оно опубликовано на официальной странице акимата Серебрянска в Instagram.

"Уважаемые жители и гости города! В районе городской площади был замечен медведь. В целях вашей безопасности просим соблюдать меры предосторожности", - призвали городские власти.

В акимате призвали соблюдать следующие правила:

Не выходите на улицу после 18:00 без особой необходимости.

Не устраивайте свалок пищевых отходов. Это всегда привлекает медведей. Если вывоз мусора невозможен, пищевые отходы должны быть уничтожены - сожжены или затоплены.

В местах отдыха за пределами населенного пункта соблюдайте осторожность и осмотрительность, не удаляйтесь от основной массы отдыхающих. Шанс подвергнуться нападению медведя у одиночного человека значительно выше. Не отпускайте от себя детей, постоянно держите их в поле зрения.

Никогда не подкармливайте медведей, не приближайтесь к ним.

Никогда, ни при каких обстоятельствах не приближайтесь к медвежатам. Это может спровоцировать нападение медведицы.

Если вы увидели медведя из окна автомобиля, не пытайтесь его угостить.

При встрече с медведем нужно помнить:

Медведь очень хорошо слышит, обладает прекрасным обонянием, но зрение его относительно слабое. Если вы первым заметили медведя, следует, не привлекая его внимания, осторожно удалиться.

Никогда не убегайте от приближающего медведя, если не уверены, что успеете добежать до укрытия. Бегство всегда провоцирует преследование. Даже очень упитанный зверь может развивать скорость до 60 км/ч.

При нахождении в лесу на сборе ягод, грибов нужно производить как можно больше шума, петь, громко разговаривать, медведь, как правило, покидает шумное место.

Ни при каких обстоятельствах не нужно приближаться в местах возможного нахождения медведя к останкам павших животных, массам брошенной браконьерски добытой рыбы, другим возможным привадам. Потревоженный на добыче медведь в большинстве случаев переходит в нападение.

