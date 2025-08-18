Медведя сняли на видео возле здания акимата в ВКО
Опубликовано:
Медведя заметили близ здания акимата Серебрянска в Восточно-Казахстанской области - власти города обратились к гражданам в связи с произошедшим, передает NUR.KZ.
Кадры с места событий появились в паблике "gde_novosti_uka" в Instagram.
"Кажется у косолапого возникли вопросы к акимату Серебрянска и он решил посетить его лично", - говорится в публикации.
На них видно медведя, который разгуливает по улице.
В акимате сообщили, что направлен отряд оперативного реагирования для проверки поступившей информации и установления местонахождения животного.
Позже чиновники выступили с заявлением, оно опубликовано на официальной странице акимата Серебрянска в Instagram.
"Уважаемые жители и гости города! В районе городской площади был замечен медведь. В целях вашей безопасности просим соблюдать меры предосторожности", - призвали городские власти.
В акимате призвали соблюдать следующие правила:
- Не выходите на улицу после 18:00 без особой необходимости.
- Не устраивайте свалок пищевых отходов. Это всегда привлекает медведей. Если вывоз мусора невозможен, пищевые отходы должны быть уничтожены - сожжены или затоплены.
- В местах отдыха за пределами населенного пункта соблюдайте осторожность и осмотрительность, не удаляйтесь от основной массы отдыхающих. Шанс подвергнуться нападению медведя у одиночного человека значительно выше. Не отпускайте от себя детей, постоянно держите их в поле зрения.
- Никогда не подкармливайте медведей, не приближайтесь к ним.
- Никогда, ни при каких обстоятельствах не приближайтесь к медвежатам. Это может спровоцировать нападение медведицы.
- Если вы увидели медведя из окна автомобиля, не пытайтесь его угостить.
При встрече с медведем нужно помнить:
- Медведь очень хорошо слышит, обладает прекрасным обонянием, но зрение его относительно слабое. Если вы первым заметили медведя, следует, не привлекая его внимания, осторожно удалиться.
- Никогда не убегайте от приближающего медведя, если не уверены, что успеете добежать до укрытия. Бегство всегда провоцирует преследование. Даже очень упитанный зверь может развивать скорость до 60 км/ч.
- При нахождении в лесу на сборе ягод, грибов нужно производить как можно больше шума, петь, громко разговаривать, медведь, как правило, покидает шумное место.
- Ни при каких обстоятельствах не нужно приближаться в местах возможного нахождения медведя к останкам павших животных, массам брошенной браконьерски добытой рыбы, другим возможным привадам. Потревоженный на добыче медведь в большинстве случаев переходит в нападение.
