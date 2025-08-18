Название для первой АЭС выберут казахстанцы

Название для АЭС выберут казахстанцы через всенародный конкурс - стартует его подготовка, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу агентства РК по атомной энергии.

Сообщается, что ведомство приступило к подготовке всенародного конкурса на лучшее название атомной электростанции, планируемой к строительству в Жамбылском районе Алматинской области.

"В соответствии с предложением президента Республики Казахстан, приказом Агентства создана рабочая группа, которой поручено до 29 августа разработать алгоритм проведения конкурса и проект правил, включая сроки, порядок приема и рассмотрения предложений", - сообщили в агентстве.

Отмечается, что поручено создать конкурсную комиссию, в состав которой войдут представители общественности, креативной индустрии, эксперты в области атомной энергетики, филологии и истории.

Отметим, ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил объявить конкурс на лучшее название АЭС.

14 июня стало известно, что "Росатом" возглавит международный консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане.

Председатель Агентства по атомной энергии РК Алмасадам Саткалиев озвучил подробности касательно строительства первой АЭС в Казахстане. Он заявил, что собственником, оператором и производителем уранового сырья, а также обладателем всех технологических процессов будущей атомной станции будет Республика Казахстан.

Еще стало известно, что ориентировочный срок завершения строительства АЭС в Казахстане запланирован на 2035-2036 годы.

Позже в агентстве по атомной энергии заявили, что китайская компания станет лидером консорциума по строительству еще одной АЭС в Казахстане. По словам главы ведомства, с китайской стороной будут проведены соответствующие переговоры.

А в конце июля Роман Скляр сообщил, что третью АЭС в Казахстане построит Китай. Вице-премьер предположил, что третью АЭС будет строить та же китайская компания, что и вторую. Но назвать месторасположение будущих станций он не смог.

