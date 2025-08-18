Родители особенной девочки заявили, что их дочь сломала руку в коррекционном центре в Алматы
Родители особенной девочки заявили, что их дочь получила травму в коррекционном центре в Алматы. Инцидент прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.
Информация о случившемся появилась в Telegram-канале Egov.Press.
По словам автора, родители особенной девочки из Алматы сообщили, что в коррекционном центре для детей с аутизмом и нарушениями речи она получила травму. Сообщается, что произошел перелом руки со смещением костей.
"Администрация не признает свою вину, а очевидцы утверждают, что в учреждении нет камер видеонаблюдения", - говорится в публикации.
К публикации прикреплено фото рентгеновского снимка.
Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Алматы сообщили, что по данному факту управлением полиции Алатауского района возбуждено уголовное дело.
"Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств дела и принятие мер в соответствии с законодательством", - добавили в ведомстве.
На прошлой неделе в Алматы 9-летний мальчик повредил руку, катаясь на качелях в Большом Алматинском ущелье. Ему понадобилась помощь спасателей.
А до этого в горах Алматы произошел похожий случай - камень упал на подростка. Мальчик получил открытый перелом предплечья. Спасатели транспортировали пострадавшего к поисково-спасательскому посту и передали его медикам Центра медицины катастроф.
В выходные мы писали, что ребенок застрял в барабане стиральной машины в Риддере.
