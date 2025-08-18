Глобальное потепление: Казахстан прогревается сильнее, чем в среднем Земля

На фоне глобального потепления территория Казахстана прогревается более значительными темпами, чем земной шар в среднем, передает NUR.KZ со ссылкой на Центрально-Азиатский климатический фонд.

Как сообщается на сайте Центрально-Азиатского климатического фонда, глобальное потепление продолжает бить рекорды - все 10 экстремально теплых лет приходятся на текущее столетие.

Территория Казахстана прогревается более значительными темпами, чем земной шар в среднем. В нашей стране повышаются не только среднегодовые температуры, но и увеличилась частота экстремальных природных явлений.

Согласно докладу Всемирной метеорологической организации (далее - ВМО), с 1980-х годов каждое последующее десятилетие было теплее, чем любое предыдущее десятилетие с 1850 года.

Прошедшее двадцатилетие 2005-2024 гг. было самым теплым. Также в глобальном масштабе все 10 экстремально теплых лет приходятся на текущее столетие. Темпы изменения климата в связи с повышением температуры приземного воздуха не одинаковы на поверхности планеты в целом - некоторые регионы испытывают более интенсивное потепление, особенно в средних и высоких широтах.

По данным РГП "Казгидромет", территория Казахстана, находящаяся в центре Евразийского континента и удаленная от мирового океана на значительное расстояние, прогревается более значительными темпами, чем земной шар в среднем.

Устойчивое повышение средней годовой температуры воздуха наблюдается во всех регионах Казахстана. В среднем по территории республики повышение среднегодовой температуры воздуха составляет 0,36ºС каждые 10 лет. В отдельных областях скорость роста находится в диапазоне от 0,26ºС/10 лет (Карагандинская область) до 0,56ºС/10 лет (Западно-Казахстанская область). Во все сезоны, кроме зимнего, повышение температуры статистически значимое.

За последние 48 лет в Казахстане также наблюдается слабая тенденция к увеличению годовых сумм атмосферных осадков (на 3,3 мм/10 лет).

В зимний сезон зафиксировано увеличение количества осадков преимущественно в северных, западных и юго-восточных регионах, где рост достигает 4-11 % за 10 лет.

Весной также отмечается увеличение осадков, особенно в западных и северных районах Казахстана - от 8 до 18 % за 10 лет.

В летний период, напротив, наблюдается снижение количества осадков на большей части территории страны. Особенно заметное уменьшение (на 4-8 % за 10 лет) фиксируется в западных и юго-западных регионах.

Осенью количество осадков сокращается практически повсеместно, в том числе в западных и юго-западных регионах -на 3-11 % за 10 лет.

"Изменение климата неоднородно по территории Казахстана, а также по сезонам года. Но общей чертой для большинства регионов нашей страны является резко выраженная континентальность климата с высокими температурами летом и низкими зимой, с небольшим годовым количеством осадков и целым "букетом" опасных гидрометеорологических явлений, случающихся в разные сезоны года: периоды жаркой погоды, засухи, пыльные бури, сильные ветра и дожди, метели, паводки и маловодье", - отметила директор научно-исследовательского центра РГП "Казгидромет" Турсын Тілләкәрім.

Современные статистические данные свидетельствуют о растущем во всем мире ущербе от опасных погодных и климатических явлениях. Согласно новому Всеобъемлющему докладу ВМО, за последние 50 лет ежедневно возникало в среднем одно бедствие, связанное с опасным метеорологическим, климатическим или гидрологическим явлением.

По данным мониторинга РГП "Казгидромет", в Казахстане повышаются не только среднегодовые температуры, но и меняется частота экстремальных природных явлений. Например, заметно увеличилась общая продолжительность всех волн жары, возросло число дней с температурой выше 30ºС, отмечается увеличение дефицита холода и рост количества летних дней с экстремально высокими температурами.

"Принимая во внимание географическое положение Казахстана и его обширную территорию, наблюдаемые изменения климатических условий в различных регионах республики могут оказать как негативное, так и позитивное воздействие на биофизические системы, экономическую деятельность и социальную сферу", - отметила Турсын Тілләкәрім.

