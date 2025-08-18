Житель Уральска подал в суд на акима из-за установки памятника на его участке

В Уральске разгорелся судебный спор вокруг земли под памятником: собственник участка Николай Винк требует признать незаконным установку мемориала воинам-интернационалистам и снести его, передает "Мой город".

Житель ЗКО Николай Винк является собственником земельного участка, предназначенного для строительства и обслуживания зоны отдыха. Ему эту землю передал брат, а тот, в свою очередь, купил ее в 2016 году.

По словам юриста Гульжан Бегеевой, на этом земельном участке был установлен мемориальный памятник "Вечная память воинам-интернационалистам", что нарушает права мужчины как собственника земельного участка.

"Мой доверитель как собственник земельного участка обладает исключительными правами на владение, пользование и распоряжение данным участком. Его права зарегистрированы в установленном законом порядке и подтверждены правоустанавливающими документами", - рассказала Гульжан Бегеева.

Николай Винк подал в суд на акима города. Он просил признать действия по установке мемориального памятника "Вечная память воинам-интернационалистам" незаконными, обязать акимат устранить нарушение и снести мемориал.

Кроме этого, уралец попросил суд обязать акимат устранить все препятствия для пользования и распоряжения его земельным участком.

По словам юриста, все это время Николай Винк вел переговоры с заместителем акима города Азаматом Халеловым по вопросу выкупа земли с заключением мирового либо медиативного соглашения.

"Специалисты НАО "Правительства для граждан" выезжали на место, проводили замеры и предоставили заключение, в котором четко указано, что в границах земельного участка Винка расположен сквер участников войны в Афганистане, то есть имеется полное наложение. С данными документами ознакомлены все участники процесса", - отметила юрист Гульжан Бегеева.

Последнее судебное заседание было назначено на 15 августа, однако 12 августа вышло постановление акима об изъятии земельного участка для государственных нужд. Документ юрист получила через судебный кабинет, однако на нем нет подписи должностного лица, документ не подтвержден также через ЭЦП, имеется лишь печать.

"Принадлежащий моему доверителю на праве собственности земельный участок ответчик уже фактически захватил, при этом используется не в тех целях, для которых возможно принудительное взыскание.

Мы вынуждены были отозвать наше первое заявление, так как при наличии постановления акима нам в любом случае отказали бы. Но вчера мы направили исковое заявление в административный суд и просим признать постановление акима недействительным, потом повторно подадим иск на снос памятника", - заключила Гульжан Бегеева.

В городском акимате сообщили, что на этом участке земли в 0,1507 гектаров действительно установлен памятник войнам-интернационалистам. Владелец земли изначально подал в суд о сносе памятника.

12 августа вышло постановление акима города об изъятии земельного участка для государственных нужд. Однако, по информации акимата, Николаю Винку будет предоставлен равноценный участок, только в другом районе города либо на окраине Уральска.

Ранее стало известно, что в Алматы жители микрорайона Ожет могут остаться без своих домов. Чиновники подтвердили: больше 100 домов действительно планируют снести ради строительства 9 километров трассы. А на втором этапе строительства участки изымут еще у 392 горожан.

Также в Наурызбайском и Турксибском районах Алматы для государственных нужд изымут участки у десятков собственников, которым пообещали выплатить компенсацию. Делается это для строительства подъездной дороги и парковки у школы.

