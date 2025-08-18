Казахстанец подарил внуку дом, чтобы не потерять его из-за долга
Казахстанец подарил внуку дом, но оказалось, что сделано это было во избежание исполнения судебного решения о возврате долга, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску о признании недействительным договора дарения дома рассмотрел Жамбылский районный суд.
Решением Жамбылского районного суда в 2024 году с ответчика взыскали сумму долга в пользу истца в размере 9,3 млн тенге. Был наложен арест на движимое и недвижимое имущество ответчика, в том числе на спорный жилой дом.
"Иск мотивирован тем, что в целях уклонения от обязанности по возврату долга ответчик заключил соглашение о дарении своего дома несовершеннолетнему внуку", - пояснили в суде.
Истец просила удовлетворить иск и признать договор дарения недействительным.
Ответчик не признал иск, поскольку сумма долга ежемесячно удерживается из его пенсии, и просил отказать в иске.
Суд установил, что договор дарения был заключен только после вынесения решения суда о взыскании суммы долга.
В связи с этим суд пришел к выводу, что требование истца о признании договора дарения недействительным подлежит удовлетворению.
Иск был удовлетворен. Договор дарения спорного дома, заключенный между ответчиками, признали недействительным. Решение суда пока не вступило в законную силу.
Ранее в Жамбылской области дочь подала иск против матери из-за дома, который сама ей и подарила, оформив договор у нотариуса. Суд посчитал, что женщина осознанно и добровольно распорядилась принадлежащим ей имуществом, а попытка оспорить дарение спустя время не основана на нормах закона.
А житель Карагандинской области попросил признать недействительным договор дарения квартиры падчерице после его смерти. Суд удовлетворил исковые требования пенсионера.
В ВКО мужчина с семьей жил в доме отца, где сделал ремонт. Когда сын захотел переехать в квартиру в городе, это привело родственников в суд. Сын предложил отцу продать дом и поделить деньги, но тот отказался.
