Спецподразделение во внедрению ИИ создали в Минобороны Казахстана

В Министерстве обороны Казахстана сообщили о создании специализированного подразделения, ответственного за внедрение и развитие технологий ИИ, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как рассказали в министерстве, новая структура станет ключевым элементом цифровой трансформации Вооруженных Сил.

Основная задача нового подразделения — разработка и внедрение ИИ-решений для анализа больших массивов данных, автоматизации управления, моделирования оперативных сценариев и повышения скорости принятия управленческих решений в условиях современной военной обстановки.

Подразделение будет взаимодействовать с отечественными и международными научно-исследовательскими центрами, ведущими университетами и профильными IT-компаниями.

"Такой подход позволит не только внедрять передовые разработки в сферу обороны, но и формировать национальную школу военного применения искусственного интеллекта", - считают в министерстве.

Помимо этого, с помощью этого спецподразделения в Минобороны будут развивать кадровый потенциал - планируется подготовка офицеров-аналитиков и специалистов в области цифровых технологий, способных работать с современными алгоритмами и системами.

"Министерство обороны делает стратегический шаг к формированию новой архитектуры управления, где искусственный интеллект станет инструментом повышения эффективности, безопасности и независимости национальной обороны", - заключили в ведомстве.

Напомним, ранее в Казахстане в пилотном режиме запустили новый формат срочной службы SARBAZ+. В рамках этого формата призывники будут проходить базовое обучение в сфере телекоммуникаций и IT. По завершении службы участники смогут пройти аттестацию и получить сертификаты, которые пригодятся при трудоустройстве.

Помимо этого, призывников будут обучать основам эксплуатации беспилотных летательных аппаратов и радиосвязи. Дополнительно будут организованы занятия по казахскому и английскому языкам.

Этой осенью на службы в этом формате призовую 150 человек. Если формат будет успешным, его запустят во всех регионах страны.

Добавим, что в конце прошлой недели Токаев назначил нового заместителя министра обороны. Им стал бывший главнокомандующий Военно-морскими силами ВС РК Серик Бурамбаев.

