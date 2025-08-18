Скидки на проезд вводят в поездах Казахстана: какие маршруты вошли в список

В АО "Пассажирские перевозки" заявили, что казахстанцы смогут купить билеты на проезд в ряде поездов со скидкой до 40%. Опубликован список направлений, передает NUR.KZ.

"Пассажирские перевозки" запускают осенние скидки до 40% на железнодорожные билеты. Сообщается, что пассажиры смогут приобрести билеты по скидочной акции на 7 маршрутов, с 22 сентября по 23 октября 2025 года.

Также отмечается, что скидка распространяется на поезда, отправляющиеся по понедельникам, вторникам, средам и четвергам.

Поезд № 9/10 "Астана - Алматы", тип вагона - сидячий. Скидка: 40% на сидячие места. Поезд № 65/66 "Астана - Жезказган", тип вагона: турист. Скидка: 25% на купейные места. Поезд № 67/68 "Астана - Усть-Каменогорск", тип вагона: турист. Скидка: 30% на верхние полки. Поезд № 77/78 "Алматы - Мангистау", тип вагона: купе. Скидка: 25% на верхние полки. Поезд № 351/352 "Алматы - Усть-Каменогорск", тип вагона: купе. Скидка: 30% на верхние полки Поезд № 691/692 "Атырау - Актобе", тип вагона: купе. Скидка: 20% на верхние полки Поезд № 11/12 "Алматы - Шымкент", курсирует ежедневно. Тип вагона: турист, скидка: 25% на купейные места

"Билеты со скидкой можно приобрести на официальном сайте www.bilet.railways.kz или в билетных кассах на вокзалах. Продажа билетов осуществляется в период от 45 дней до 10 суток до отправления поезда", - добавили в КТЖ.

Напомним, в феврале прошлого года глава КТЖ сообщал, что у них планов на повышение стоимости билетов нет. А в июне председатель правления АО "Пассажирские перевозки" Жанибек Тайжанов объяснял, в каком случае стоит ожидать увеличение тарифа.

Однако позже стало известно, что в Казахстане с 1 октября повысятся тарифы в поездах. В Министерстве транспорта изменение цен объяснили, в том числе, необходимостью обновить парк вагонов. И с 1 октября в Казахстане все же повысили тарифы на билеты в поездах.

Уже в этом году глава Комитета железнодорожного и водного транспорта Нуржан Кельбуганов заявил, что тарифы на пассажирские перевозки в поездах повысятся на 7%.

