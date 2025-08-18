jitsu gif
    Скидки на проезд вводят в поездах Казахстана: какие маршруты вошли в список

    Опубликовано:

    поезд
    Пассажирский поезд. Фото: АО "Пассажирские перевозки"

    В АО "Пассажирские перевозки" заявили, что казахстанцы смогут купить билеты на проезд в ряде поездов со скидкой до 40%. Опубликован список направлений, передает NUR.KZ.

    "Пассажирские перевозки" запускают осенние скидки до 40% на железнодорожные билеты. Сообщается, что пассажиры смогут приобрести билеты по скидочной акции на 7 маршрутов, с 22 сентября по 23 октября 2025 года.

    Также отмечается, что скидка распространяется на поезда, отправляющиеся по понедельникам, вторникам, средам и четвергам.

    1. Поезд № 9/10 "Астана - Алматы", тип вагона - сидячий. Скидка: 40% на сидячие места.
    2. Поезд № 65/66 "Астана - Жезказган", тип вагона: турист. Скидка: 25% на купейные места.
    3. Поезд № 67/68 "Астана - Усть-Каменогорск", тип вагона: турист. Скидка: 30% на верхние полки.
    4. Поезд № 77/78 "Алматы - Мангистау", тип вагона: купе. Скидка: 25% на верхние полки.
    5. Поезд № 351/352 "Алматы - Усть-Каменогорск", тип вагона: купе. Скидка: 30% на верхние полки
    6. Поезд № 691/692 "Атырау - Актобе", тип вагона: купе. Скидка: 20% на верхние полки
    7. Поезд № 11/12 "Алматы - Шымкент", курсирует ежедневно. Тип вагона: турист, скидка: 25% на купейные места

    "Билеты со скидкой можно приобрести на официальном сайте www.bilet.railways.kz или в билетных кассах на вокзалах. Продажа билетов осуществляется в период от 45 дней до 10 суток до отправления поезда", - добавили в КТЖ.

    Напомним, в феврале прошлого года глава КТЖ сообщал, что у них планов на повышение стоимости билетов нет. А в июне председатель правления АО "Пассажирские перевозки" Жанибек Тайжанов объяснял, в каком случае стоит ожидать увеличение тарифа.

    Однако позже стало известно, что в Казахстане с 1 октября повысятся тарифы в поездах. В Министерстве транспорта изменение цен объяснили, в том числе, необходимостью обновить парк вагонов. И с 1 октября в Казахстане все же повысили тарифы на билеты в поездах.

    Уже в этом году глава Комитета железнодорожного и водного транспорта Нуржан Кельбуганов заявил, что тарифы на пассажирские перевозки в поездах повысятся на 7%.

