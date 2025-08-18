Ребенок застрял в секции батареи в Астане

В Астане помощь спасателей понадобилась ребенку, заснувшему ногу в радиатор отопления. Сейчас с малышом все в порядке, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел в одном из домов, расположенных на улице Ы. Дукенулы. Трехлетний мальчик по неосторожности зажал ногу между секциями батареи и не смог самостоятельно ее освободить.

"На место оперативно прибыли спасатели. С помощью гидравлического инструмента они разжали конструкцию и освободили ногу ребенка", - рассказали в министерстве.

К счастью, для ребенка все закончилось хорошо - он не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.

Напомним, ранее в области Абай пятилетняя девочка залезла в алюминиевую флягу и застряла в ней. Чтобы ее вызволить, спасателям пришлось разрезать флягу.

В Караганде спасатели помогли освободить палец годовалой девочки, застрявший в пластиковой игрушке. Родители не смогли справиться самостоятельно и обратились за помощью.

Недавно в Кызылорде спасатели вызволили из ловушки трехлетнего малыша, чья голова застряла в железном заборе.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.