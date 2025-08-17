Горячую воду и свет отключат по нескольким адресам в понедельник в Астане
Опубликовано:
В Астане в связи с проводимыми работами в коммунальной сфере в понедельник, 18 августа, по нескольким адресам отключат горячую воду. Также запланировано отключение электричества, передает NUR.KZ.
Как сообщается в Telegram-канале Городского центра мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны, причиной отключения воды являются гидравлические испытания и проводимые работы, а отключения электричества - капитальный ремонт и иные работы.
Адреса, по которым будет отключена горячая вода:
Адреса, по которым будет отключено электричество:
Добавим, ранее в конце июля в Астане отключали горячую воду по нескольким адресам в связи с устранением утечки.
Также, в тот же период, в связи с проведением планово-профилактических работ, в Астане на различные временные сроки отключали горячую воду по нескольким улицам.
Также в Алматы с мая по сентябрь проходит плановый ремонт котельных, в связи с чем в нескольких районах города запланировано временное отключение горячей воды.
