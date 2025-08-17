Движение временно перекроют на одном из перекрестков Астаны

В Астане с 19:00 часов 17 августа до 06:00 часов 18 августа будет частично перекрыто движение на пересечении улиц Д. Кунаева/Акмешит, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщается в Telegram-канале акимата Астаны, Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города продолжает работы по ремонту дорожного полотна на пересечении улиц Д. Кунаева/Акмешит.

В связи с этим, с 19:00 часов 17 августа до 06:00 часов 18 августа текущего года движение на данном участке будет частично перекрыто.

Дорожные работы. Фото: акимат Астаны

"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели", - обращается ведомство к жителям и гостям столицы.

Добавим, также по 27 августа текущего года будет частично перекрыто движение по ул. Кажымукана Мунайтпасова на участке от пр. Тауелсиздик до пр. М. Жумабаева.

Напомним, в Астане проводятся работы по устройству дополнительной полосы проезжей части, путем демонтажа разделительного островка по оси дороги Коргалжынского шоссе.

В связи с этим, по 20 августа будет ограничено движение на подходах к перекресткам Коргалжынское шоссе/Айтматова и Коргалжынское шоссе/Айтматова/Е 430 с обоих сторон.

Также в столице до конца лета полностью закроют движение на пересечении улиц Толе би и Орынбор. Для автовладельцев организовали объезд.

Ранее сообщалось, что до 1 сентября текущего года будет полностью ограничен проезд от улицы А. Бокейхана до городской поликлиники №9, в связи с капитальным строительством улицы с сетями. Заезд к поликлинике будет осуществляться со стороны проспекта Мәңгілік Ел.

