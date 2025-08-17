jitsu gif
    Осужденные вышли благоустраивать Астану (фото)

    Опубликовано:

    Общественные работы в Астане
    Общественные работы в Астане. Фото: polisia.kz

    В Астане осужденные в Сарайшыкском и Есильском районах приступили к исполнению наказания в виде общественных работ, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

    Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, такой формат становится не просто альтернативой лишению свободы, а реальной возможностью исправиться и принести ощутимую пользу обществу, отмечается в публикации.

    Согласно уголовному кодексу РК, общественные работы - это бесплатный труд, не требующий квалификации, выполняемый по направлению местных исполнительных органов. Наказание применяется к лицам, совершившим уголовные проступки и преступления небольшой или средней тяжести.

    Общественные работы в Астане
    Общественные работы в Астане. Фото: polisia.kz

    Под контролем сотрудников службы пробации осужденные не только работают, но и проходят профилактические беседы. Им разъясняются обязанности, установленные судом, а также последствия уклонения от наказания.

    "Общественные работы - это не только форма наказания, но и путь к осознанию. Осужденный возвращает доверие общества не словами, а конкретными делами", - отмечают в службе пробации района Сарайшык.

    Общественные работы в Астане
    Общественные работы в Астане. Фото: polisia.kz

    Сегодня осужденные, состоящие на учете в пробации района Есиль, также активно участвуют в благоустройстве города. Под надзором инспекторов они очищают дворы, приводят в порядок детские и спортивные площадки, косят траву и занимаются озеленением территорий.

    Напомним, президент Казахстана в начале 2025 года подписал поправки в КоАП, по которым граждан могут отправить на общественные работы за мелкие нарушения. Вводится новый вид административного взыскания с выполнением общественно полезных задач под контролем местных органов.

    В начале года мы писали, что казахстанца, совершившего мелкое хищение, надеясь впечатлить девушку, отправили на общественные работы - парень добросовестно убирал снег.

    А жителю Аксу в Павлодарской области назначили 300 часов общественных работ из-за того, что он причинил средней степени тяжести вред здоровью собутыльнику.

