    Девочка ушла из дома после ссоры с родителями из-за телефона в ВКО

    Опубликовано:

    Найденная девочка
    Найденная девочка. Фото: t.me/dp_abai

    В области Абай вечером 15 августа девочка 13 лет ушла из дома. Вчера ее обнаружила тетя, при помощи полиции подростка вернули домой, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.

    Как сообщает Департамент полиции области Абай, вчера в районе поселка Восточный была найдена 13-летняя девочка, которая накануне утром ушла из дома после ссоры с родителями. Девочку обнаружила ее тетя, о месте нахождения которой незамедлительно сообщили в полицию.

    Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции и помощи родственников подросток был возвращен домой целой и невредимой. Причиной ухода стал конфликт из-за ограничений в пользовании телефоном.

    С девочкой проведена профилактическая беседа.

    "Уважаемые родители! Гаджеты - часть жизни подростков, но они не должны становиться единственным источником интереса. Ограничения важно сопровождать объяснением, поддержкой и совместным досугом", - обращаются полицейские к казахстанцам.

    Напомним, также весной в области Абай полиция разыскивала 13-летнего подростка, который ушел из дома в направлении здания, где посещает спортивную секцию, и пропал.

    В Туркестанской области 13-летняя девочка ушла из дома и ночевала у подруг из-за того, что мать не купила ей телефон, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

    А прошлым летом 9-летний мальчик вышел из дома и пропал в Семее. Его более суток искал весь город. Поиски вели полицейские, волонтеры и неравнодушные жители.

    В итоге стражи порядка при проведении поисковых мероприятий нашли школьника в районе поселка Восточный живым и невредимым. Ребенка доставили в отдел полиции, с ним провели беседу. После осмотра психолога мальчика передали родителям.

    Что делать, если пропал человек

    На сайте "Электронного правительства" указано, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.

    Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

    • личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
    • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

    В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.

    Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

