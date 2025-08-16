Одну из улиц в Астане перекроют до 27 августа

Акимат Астаны предупредил жителей и гостей столицы об ограничениях движения на улице Кажымукана Мунайтпасова в ближайшие дни, передает NUR.KZ.

В ведомстве сообщили о проведении работ по среднему ремонту по ул. Кажымукана Мунайтпасова на участке от пр. Тауелсиздик до пр. М. Жумабаева.

В связи с этим, с 16 по 27 августа текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке.

При этом движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон.

"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели", - говорится в сообщении.

Горожан и гостей города призвали с пониманием отнестись к данным изменениям и заранее учитывать их при планировании передвижений по городу.

Напомним, в Астане проводятся работы по устройству дополнительной полосы проезжей части, путем демонтажа разделительного островка по оси дороги Коргалжынского шоссе.

В связи с этим, по 20 августа будет ограничено движение на подходах к перекресткам Коргалжынское шоссе/Айтматова и Коргалжынское шоссе/Айтматова/Е 430 с обоих сторон.

Также в столице до конца лета полностью закроют движение на пересечении улиц Толе би и Орынбор. Для автовладельцев организовали объезд.

Ранее сообщалось, что до 1 сентября текущего года будет полностью ограничен проезд от улицы А. Бокейхана до городской поликлиники №9, в связи с капитальным строительством улицы с сетями. Заезд к поликлинике будет осуществляться со стороны проспекта Мәңгілік Ел.

