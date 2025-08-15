jitsu gif
    Жители Караганды остались без техники из-за скачков напряжения

    Опубликовано:

    Машина-автомат
    Женщина выбирает режим в стиральной машине: Freepik

    В Караганде жители нескольких многоэтажных домов пожаловались на скачки напряжения, из-за которых у многих сгорела бытовая техника, передает "31 канал".

    Жители Караганды рассказали телеканалу, что все началось с того, что техника в квартирах начала реагировать на скачки напряжения, которое доходило до 420 Вольт, затем электричество вовсе пропало. А вечером, когда свет дали, жильцы обнаружили, что бытовые приборы сгорели в шести домах.

    "Стиральная машина сгорела, титан новый повесили - сгорел. Чайник, модем, две зарядки, микроволновка, гриль новый", - рассказал жительница Александра Садритдинова.

    Энергетики считают, что причина ущерба во внутридомовой разводке, которая не справилась со скачками напряжения. Хотя жильцы уверяют, что они лишь недавно меняли проводку.

    По данным "Караганды Жарык", нарушение произошло не на их сетях, а на светофоре, принадлежащем городскому акимату. Обстоятельства выясняет комиссия. В сентябре пообещали поменять провод к домам на изолированный.

    "У каждого потребителя должна быть защита от перенапряжения, должен быть элементарный контур заземления общий щитовой. Мы сейчас зашли в подъезд - нет общего контура заземления. Второе -должна быть защита от перенапряжения", - пояснил технический руководитель ТОО "Караганды Жарык" Константин Осипов.

    В ассоциации потребителей Казахстана советуют жильцам зафиксировать, что был скачок напряжения, и составить акты о том, какая техника сгорела. Соседи могут быть свидетелями друг у друга. В сервисных центрах нужно оценить размер ущерба и отправить досудебную претензию.

    "Форс-мажор не был установлен, значит, есть вина услугодателя - вина установлена, факт зафиксирован, материальный ущерб зафиксирован. Потребителю должны возместить (ущерб - прим. ред.) и не важно, что услуга иногда может быть прямая или косвенная. В любом случае здесь услугодатель должен возмещать этот ущерб", - рассказал руководитель республиканской ассоциации потребителей Казахстана Жаслан Айтмаганбетов.

    Правозащитник также отмечает, что в законе нет указания на то, что в случае отсутствия защиты услугодатель не несет ответственности. Уведомлений жильцам о необходимости ее установки тоже не было.

    Напомним, в прошлом году карагандинцы заявили, что электричество в городе отключают практически каждый день. По информации коммунальщиков, сети устарели на 73% - линии не выдерживают нагрузку.

    В этом году перебои с электричеством наблюдались в Актау - сразу 10 микрорайонов остались без света. Люди в соцсетях жаловались, что без кондиционеров находиться в домах невыносимо.

    Также перебои с электричеством из-за экстремальной жары были в Шымкенте. Там несколько микрорайонов остались без света.

    Кроме того, жители 28 частных домов села Жетекши написали коллективное заявление в акимат с требованием полностью возместить им ущерб за испорченную бытовую технику.

