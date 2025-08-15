Правила регистрации автомобилей и выдачи номерных знаков хотят изменить в Казахстане
Опубликовано:
В Казахстане хотят внести изменения в правила первичной регистрации транспортных средств, запланированы еще несколько новшеств, передает NUR.KZ со ссылкой на проект Минцифры.
На портале "Открытые НПА" опубликован проект Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Документ получил название "О проведении пилотного проекта по первичной государственной регистрации транспортных средств посредством портала "Электронного правительства" и объектов информатизации".
Из опубликованной информации понятно, что Минцифры предложили ряд изменений. В будущем посредством портала "Электронного правительства" и объектов информатизации могут проводить первичную регистрацию транспортных средств, приобретенных в автосалонах. Речь идет о следующих услугах:
- учет и снятие с учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства;
- выдача свидетельств о регистрации транспортных средств и государственных регистрационных номерных знаков
Срок реализации пилотного проекта - до 31 августа 2026 года. Осуждение доступно до 2 сентября этого года.
Ранее мы писали, что стоимость постановки на учет новых и подержанных авто выросла вместе с МРП. Сколько денег придется потратить при ввозе машины или ее регистрации при покупке в Казахстане, можно прочитать тут.
Также мы рассказывали, сколько стоит оформление автомобиля через банковское приложение в Казахстане.
Кроме того, депутат предлагали снизить цены на утильсбор и первичную регистрацию авто.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2275749-pravila-registracii-avtomobiley-i-vydachi-nomernyh-znakov-hotyat-izmenit-v-kazahstane/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах