Правила регистрации автомобилей и выдачи номерных знаков хотят изменить в Казахстане

В Казахстане хотят внести изменения в правила первичной регистрации транспортных средств, запланированы еще несколько новшеств, передает NUR.KZ со ссылкой на проект Минцифры.

На портале "Открытые НПА" опубликован проект Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Документ получил название "О проведении пилотного проекта по первичной государственной регистрации транспортных средств посредством портала "Электронного правительства" и объектов информатизации".

Из опубликованной информации понятно, что Минцифры предложили ряд изменений. В будущем посредством портала "Электронного правительства" и объектов информатизации могут проводить первичную регистрацию транспортных средств, приобретенных в автосалонах. Речь идет о следующих услугах:

учет и снятие с учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства;

выдача свидетельств о регистрации транспортных средств и государственных регистрационных номерных знаков

Срок реализации пилотного проекта - до 31 августа 2026 года. Осуждение доступно до 2 сентября этого года.

