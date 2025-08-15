Более 60 человек выгнали из аудиторий во время августовского ЕНТ в Казахстане

В Казахстане подвели итоги августовского этапа ЕНТ, которое позволяет попробовать поступить в университет на платной основе, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный центр тестирования.

По данным Наццентра, в августе 25 тыс. абитуриентов сдали ЕНТ, из них 58% абитуриентов набрали пороговые баллы. При этом средний балл составил 56 баллов, а максимальный балл - 134 балла.

"За нарушение правил были аннулированы результаты 103 человек. А именно, возможности сдать тестирование из-за попытки проноса запрещенных предметов лишились 37 абитуриентов.

За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 66 человек, посторонние лица не выявлены", - сказано в сообщении.

При наборе порогового балла на августовском ЕНТ абитуриент может поступить на обучение на платной основе.

Ранее мы писали, что в Казахстане начался прием документов на получение образовательных грантов от местных исполнительных органов.

На прошлой неделе был опубликован список обладателей грантов за 2025 год. Ознакомиться со списком победителей конкурса на получение грантов можно тут.

После министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал, на какие программы еще могут рассчитывать абитуриенты, которые не получили грант на обучение в вузах.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.