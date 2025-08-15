Человеческие кости нашли при ремонте трассы в Павлодарской области. По факту начато досудебное расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

"Установлено, что 14 августа вблизи села Жанаул Актогайского района при проведении дорожных работ в кювете работниками обнаружены фрагменты костей", - рассказали в ДП Павлодарской области.

По факту начато досудебное расследование. Назначено и проводится комплекс необходимых мероприятий, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Обстоятельства будут установлены в ходе расследования.

Ранее в селе Тургызба Жылыойского района Атырауской области обнаружили человеческий череп. Как пояснили в районном акимате, случалось, что дети приносили человеческие кости со старого кладбища. На его окраине есть участки, где захоронения проводились без надгробий. Не исключено, что череп попал на поверхность именно оттуда. Кладбище огорожено. Найденный череп перезахоронили.

В прошлом году в Балхаше во время ремонта магистральных сетей рабочие обнаружили скелетированные останки трех человек. В полиции сообщили, что возбуждено уголовное дело. Назначена судебная экспертиза.

