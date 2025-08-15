Движение в районе парка журналистов ограничат на выходные в Астане

В Астане продолжаются работы по ремонту дорог. Так, за выходные планируют заменить асфальтное покрытие на участке по улице Егемен Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

По информации Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны, планируется проведение среднего ремонта дорожного полотна части улицы Егемен Казахстан.

В связи с этим с 16 по 18 августа текущего года будет полностью перекрыто движение на участке от улицы Кенесары до улицы А. Иманова.

"Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства, а также с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", - говорится в сообщении.

Напомним, в Астане проводятся работы по устройству дополнительной полосы проезжей части, путем демонтажа разделительного островка по оси дороги Коргалжынского шоссе.

В связи с этим, по 20 августа будет ограничено движение на подходах к перекресткам Коргалжынское шоссе/Айтматова и Коргалжынское шоссе/Айтматова/Е 430 с обоих сторон.

Также в столице до конца лета полностью закроют движение на пересечении улиц Толе би и Орынбор. Для автовладельцев организовали объезд.

Ранее сообщалось, что до 1 сентября текущего года будет полностью ограничен проезд от улицы А. Бокейхана до городской поликлиники №9, в связи с капитальным строительством улицы с сетями. Заезд к поликлинике будет осуществляться со стороны проспекта Мәңгілік Ел.

Отметим, сейчас в столице проводятся строительные и ремонтные работы сразу по ряду улиц. Актуальную информацию том, какие участки дорог в городе временно закрывают, можно прочитать здесь.

