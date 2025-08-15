Акимат переехал в другое здание после пожара в Шымкенте

В Шымкенте акимат Абайского района на некоторое время переехал в другое здание после пожара, произошедшего ночью 14 августа, передает NUR.KZ со ссылкой на аппарат акима.

Как сообщается в официальном аккаунте аппарата акима Абайского района в Facebook, в связи с чрезвычайной ситуацией в прежнем здании акимат Абайского района был переведен в другое.

Новый адрес акимата Абайского района в Шымкенте: микрорайон Нурсат, проспект Байдибек би, 60. Ведомство начнет работу в штатном режиме с 18 августа.

Напомним, ночью 14 августа в здании акимата Абайского района по проспекту Тауке хана, 3 вспыхнула крыша. Площадь пожара составила 1200 кв. м, причина возгорания выясняется. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

В январе 2025 года в Карасуском районе Костанайской области случился крупный пожар - загорелось здание, в котором располагался акимат села Айдарлы. Тушение осложнялась тем, что деревянное строение быстро воспламенилось, огонь стремительно распространился по кровле.

Осенью прошлого года черный дым около акимата напугал жителей Алматы. Оказалось, что загорелась трансформаторная подстанция по адресу Желтоксан, 185/1. Для борьбы с огнем пожарные использовали воздушно-механическую пену.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.