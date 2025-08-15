Казахстанцу пришлось доказывать в суде, что он родился 31 год назад

В Туркестанской области установили факты рождения и родства. Дело в том, что 31 год назад родители мужчины не получили свидетельство о его рождении, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщает официальный Telegram-канал суда, житель Ордабасинского района Туркестанской области обратился в суд с заявлением об установлении фактов рождения и родства.

Суд установил, что заявитель родился 8 февраля 1994 года в больнице, расположенной в селе Боген. В связи с тем, что его родители не оформили ненадлежащим образом документы, свидетельство о рождении не было выдано компетентным органом.

На сегодняшний день у заявителя имеется только аттестат об окончании средней школы.

Также суд установил, что в настоящее время он женат и имеет четверых детей в гражданском браке. Это подтверждается показаниями свидетелей, заключением районного отдела занятости и социальных программ, пояснениями свидетелей, а также заключениями ТОО "Медикал Геномикс".

Суд посчитал, что заявитель не мог установить факт рождения во внесудебном порядке, а также принял во внимание, что решение суда необходимо для надлежащего оформления документов на себя и своих детей.

Решением Ордабасинского районного суда от 20 июня 2025 года заявление мужчины удовлетворили в полном объеме. Решение суда уже вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что жители жилого массива под Актау уже много лет не могут оформить документы на свои дома. Чиновники винят во всем самих сельчан - те якобы не хотят платить госпошлину в размере 45-50 тыс. тенге, чтобы решить многолетнюю проблему.

В Алматы пожилая женщина не смогла оформить пенсионные выплаты. Выяснилось, что последние 20 лет она жила без документов. При содействии сотрудников миграционной службы она получила удостоверение личности.

А 54-летний житель области Абай весной 2025 года впервые получил удостоверение личности гражданина Республики Казахстан. До этого он пользовался паспортом старого образца.

