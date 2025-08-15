О смертельной опасности диких пляжей предупредили жителей области Абай

Спасатели области Абай просят жителей региона не ходить на дикие пляжи. В Иртыше начался подъем воды, поэтому на таких пляжах может быть смертельно опасно, передает сайт телеканала КТК.

Как отмечает телеканал, последние летние дни – золотой сезон на пляжах региона. Местные массово стремятся на берег Иртыша. Несмотря на все предупреждения, отдыхающие по-прежнему ищут для купания укромные места.

На дикие пляжи, где нет спасателей, приезжают целыми семьями. Именно сейчас такой отдых стал крайне опасным.

В Шульбинское водохранилище идет приток воды. Объем сброса с местной гидроэлектростанции растет. На сегодня он составляет уже 860 кубометров в секунду. В результате стремительно поднимается вода и в русле самого Иртыша.

"В результате ожидается повышение уровня воды, усиление течения, понижение температуры воды в реке Иртыш. Указанные условия могут представлять угрозу жизни и здоровью людей, отдыхающих вблизи воды.

В связи с этим департамент по чрезвычайным ситуациям области Абай напоминает и настоятельно рекомендует: не купаться в необорудованных местах, воздержаться от купания в зонах с быстрым течением, обеспечить постоянный контроль за детьми у воды", - отметил начальник управления ликвидации ЧС ДЧС области Абай Асет Жолдыбеков.

Источник: КТК

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.