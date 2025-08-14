В Минэнерго высказались о ситуации с бензином АИ-95 в Казахстане
Глава Минэнерго Ерлан Аккенженов провел совещание с руководством КМГ, а также с крупнейшими сетями АЗС и поставщиками нефтепродуктов, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт ведомства.
В ходе совещания было отмечено, что текущие запасы бензина АИ-95 по стране составляют 67 тыс. тонн, что соответствует 16-дневному резерву потребления.
"Этот запас является оперативным и непрерывно пополняется за счет ежедневного производства топлива на отечественных нефтеперерабатывающих заводах", - пояснили в министерстве.
Ситуация с обеспечением страны бензином марки АИ-95 находится под полным контролем, подчеркнули в Минэнерго.
В ведомстве добавили, что потребление в июле выросло на 18% по сравнению с прошлым годом, а в августе ожидается дальнейшее увеличение спроса.
"Сезонное увеличение спроса - штатная и прогнозируемая ситуация. Правительство держит ее под полным контролем и я требую от всех участников рынка обеспечить бесперебойные поставки, и исключить любые спекулятивные факторы. Никакого дефицита для наших граждан не будет, этот вопрос находится на особом контроле Правительства", - завил Министр энергетики РК Ерлан Аккенженов.
Он поручил всем участникам рынка в обязательном порядке обеспечить наличие минимальных запасов бензина АИ-95 на нефтебазах и АЗС, своевременно заключать договоры на поставку топлива для бесперебойной отгрузки в регионы, а также незамедлительно информировать министерство о любых потенциальных рисках.
