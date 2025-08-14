В Минэнерго высказались о ситуации с бензином АИ-95 в Казахстане

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    В Минэнерго высказались о ситуации с бензином АИ-95 в Казахстане

    Опубликовано:

    Заправка автомобиля
    Заправка авто. Иллюстративное фото: pexels.com

    Глава Минэнерго Ерлан Аккенженов провел совещание с руководством КМГ, а также с крупнейшими сетями АЗС и поставщиками нефтепродуктов, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт ведомства.

    В ходе совещания было отмечено, что текущие запасы бензина АИ-95 по стране составляют 67 тыс. тонн, что соответствует 16-дневному резерву потребления.

    "Этот запас является оперативным и непрерывно пополняется за счет ежедневного производства топлива на отечественных нефтеперерабатывающих заводах", - пояснили в министерстве.

    Ситуация с обеспечением страны бензином марки АИ-95 находится под полным контролем, подчеркнули в Минэнерго.

    В ведомстве добавили, что потребление в июле выросло на 18% по сравнению с прошлым годом, а в августе ожидается дальнейшее увеличение спроса.

    "Сезонное увеличение спроса - штатная и прогнозируемая ситуация. Правительство держит ее под полным контролем и я требую от всех участников рынка обеспечить бесперебойные поставки, и исключить любые спекулятивные факторы. Никакого дефицита для наших граждан не будет, этот вопрос находится на особом контроле Правительства", - завил Министр энергетики РК Ерлан Аккенженов.

    Он поручил всем участникам рынка в обязательном порядке обеспечить наличие минимальных запасов бензина АИ-95 на нефтебазах и АЗС, своевременно заключать договоры на поставку топлива для бесперебойной отгрузки в регионы, а также незамедлительно информировать министерство о любых потенциальных рисках.

    Ранее мы писали, на сколько подорожал бензин АИ-92 после отмены госрегулирования в Казахстане.

    Также мы рассказывали, какую разницу предстоит "догонять" ценам на заправках в Казахстане. Также мы рассказывали, как часто повышаются цены на бензин АИ-92 в Казахстане.

    Отметим также, что стоимость топлива в Казахстане считается одной из самых низких в Европе.

    Мы также писали, что, как считают эксперты, для решения ситуации с дефицитом топлива в Казахстане может понадобиться несколько лет.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.