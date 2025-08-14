КНБ предупредил казахстанцев о возможных затруднениях на границе с Россией

В КНБ сообщили о возможном затруднении передвижения транспорта на отдельных участках казахстанско-российской границы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Пограничная служба КНБ Республики Казахстан сообщает, что в автомобильных пунктах пропуска "Желкуар", "Аят", "Убаган", "Акбалшык" Костанайской области и "Кызыл жар" Северо-Казахстанской области возможны затруднения при прохождении транспорта", - говорится в сообщении.

Как пояснили в КНБ, данная ситуация связана с проведением ремонтных работ на российских пунктах пропуска "Мариинский", "Николаевка", "Звериноголовское", "Воскресенское" и "Казанское" (с 15 августа 2025 года).

Иные пункты работают в штатном режиме, никаких ограничений не вводилось.

"Просим учесть данные обстоятельства и заблаговременно корректировать маршрут передвижения", - призвали в КНБ.

Отметим, что с 30 июня для въезда в Россию в безвизовом порядке иностранным гражданам будет необходимо заполнить электронное заявление не позднее чем за 72 часа до планируемой поездки.

Ранее посольство России в Казахстане и МВД РК сделали официальные заявления из-за заторов, образовавшихся на границе двух стран.

Также напомним, что пункт пропуска "Сырым" между Казахстаном и Россией закрыли до конца следующего года.

