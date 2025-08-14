Испачкали около 60-ти машин при покраске LRT: кто возместит ущерб водителям в Астане

На встрече с населением у акима Астаны спросили, как разрешилась ситуация с автомобилями, которые недавно были испачканы краской при малярных работах на LRT, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее мы писали, что в Астане во время покраски столбов LRT пострадали около 60 авто, поскольку были припаркованы рядом. Владельцы потребовали возместить ущерб, поскольку самостоятельно оттереть краску они не смогли.

"Гражданско-правовая ответственность в данном случае - это взаимоотношения между подрядной или строительной организацией и владельцами автомобилей. Где-то машины стояли в положенном месте, где-то - в неположенном.

Исходя из этого по каждому конкретному случаю будет принято отдельное решение. Насколько я знаю, строительная компания не отказывается возместить ущерб в случае его подтверждения. Размер компенсации они будут определять сами. На это акимат не влияет", - пояснил аким Астаны Женис Касымбек.

Напомним, представитель подрядной организации в свою очередь пояснил, что распыление краски происходило на значительном расстоянии от жилых домов, и что никто не мог предвидеть такую ситуацию. Отмечается, что покраска происходила в ветреную погоду.

"Мы не привезли краску и не покрасили эти машины сами. Мы не знали, что такая погода будет. Также, это все очень далеко. 200-300 метров. Никто не думал, что ветер принесет краску", - прокомментировал инцидент представитель организации.

Напомним, в конце мая из города Таньшань в Астану отгрузили первые два состава LRT. До конца года из Китая в столицу должны привезти еще 17 единиц. В первых числах июня в Астану прибыли первые 60-метровые подвижные составы LRT с автоматизированным управлением - видео появились в Сети.

Позже на станции в районе Абу Даби Плаза провели работы по установке второго состава LRT, состоящего из двух вагонов. Также сообщалось, что тестовое испытание LRT планируется начать уже в сентябре этого года. Продлится оно примерно полгода, в это время транспорт не будет перевозить пассажиров.

В июне неизвестные разрисовали новые вагоны LRT. По данному факту возбудили уголовное дело. Потом мы писали, что разрисованные вагоны очистили с помощью специальных средств - поверхность не повреждена.

А недавно в компании City Transportation Systems рассказали, что объект готов на 50%.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.