    Провели подряд дней с нами

    Как выглядит обновленный Терренкур в Алматы (фото)

    Опубликовано:

    Обновленный Терренкур
    Обновленный Терренкур. Фото: акимат Алматы

    В Алматы завершилась масштабная реконструкция парковой зоны Терренкур в восточной части города, которая пролегает параллельно улице Таттимбета и проспекту Достык, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

    Как заявили в ведомстве, на площади более 4 гектаров создано ухоженное, современное пространство с продуманными зонами отдыха для всех категорий посетителей.

    Были проложены новые пешеходные маршруты, расширена и обновлена прогулочная тропа здоровья. Кроме того, для удобства протянут деревянный мост, соединяющий другие зоны парка.

    Обновленный Терренкур
    Обновленный Терренкур. Фото: акимат Алматы

    Водоем, который долгие годы был в запустении, укрепили, очистили и благоустроили. На берегу появилась сцена для выступлений, а напротив амфитеатр под открытым небом.

    Помимо этого для активного отдыха оборудованы три теннисных и четыре шахматных стола, а также зоны для ворк-аута с современными тренажерами.

    А для маленьких посетителей - две современные детские площадки с игровой экозоной.

    Обновленный Терренкур
    Обновленный Терренкур. Фото: акимат Алматы

    Как подчеркнули в акимате, после реставрации преобразилась визитная карточка парка - белоснежная ротонда с золотистым куполом. Дорожки вокруг нее украсили подвесными цветочными клумбами.

    Также на территории парка установили 30 новых скамеек.

    "Сегодня Терренкур - это не только тропа здоровья для любителей активного образа жизни, но и уютное место встреч и прогулок. Ежедневно это место посещают более 3500 горожан и туристов. Отметим, что данная территория находилась в частной собственности, и ремонт здесь не проводился более 20 лет", - рассказали в акимате.

    Обновленный Терренкур
    Обновленный Терренкур. Фото: акимат Алматы

    В ведомстве напомнили, что в 2023 году участок был возвращен в коммунальную собственность, после чего начались работы по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию.

    А в 2024 году начались строительно-монтажные работы.

    Обновленный Терренкур
    Обновленный Терренкур. Фото: акимат Алматы

    "Главная цель проекта - объединить два популярных пешеходных маршрута вдоль реки Есентай и Терренкура, и превратить любимый горожанами уголок в ухоженное пространство", - пояснили в акимате.

    Также мы писали, что в начале июня в Алматы начали заполнять водой озеро Сайран, реконструкция которого длилась около двух лет. Сейчас озеро стало местом для отдыха и купания горожан.

    Недавно сообщалось, что на озере Сайран появился понтонный мост, который соединяет две набережные. Его уже называют новым популярным местом для фотосессий.

    Накануне в акимате Алматы рассказали, когда завершат работы на озере Сайран.

