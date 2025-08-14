Как выглядит обновленный Терренкур в Алматы (фото)
В Алматы завершилась масштабная реконструкция парковой зоны Терренкур в восточной части города, которая пролегает параллельно улице Таттимбета и проспекту Достык, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.
Как заявили в ведомстве, на площади более 4 гектаров создано ухоженное, современное пространство с продуманными зонами отдыха для всех категорий посетителей.
Были проложены новые пешеходные маршруты, расширена и обновлена прогулочная тропа здоровья. Кроме того, для удобства протянут деревянный мост, соединяющий другие зоны парка.
Водоем, который долгие годы был в запустении, укрепили, очистили и благоустроили. На берегу появилась сцена для выступлений, а напротив амфитеатр под открытым небом.
Помимо этого для активного отдыха оборудованы три теннисных и четыре шахматных стола, а также зоны для ворк-аута с современными тренажерами.
А для маленьких посетителей - две современные детские площадки с игровой экозоной.
Как подчеркнули в акимате, после реставрации преобразилась визитная карточка парка - белоснежная ротонда с золотистым куполом. Дорожки вокруг нее украсили подвесными цветочными клумбами.
Также на территории парка установили 30 новых скамеек.
"Сегодня Терренкур - это не только тропа здоровья для любителей активного образа жизни, но и уютное место встреч и прогулок. Ежедневно это место посещают более 3500 горожан и туристов. Отметим, что данная территория находилась в частной собственности, и ремонт здесь не проводился более 20 лет", - рассказали в акимате.
В ведомстве напомнили, что в 2023 году участок был возвращен в коммунальную собственность, после чего начались работы по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию.
А в 2024 году начались строительно-монтажные работы.
"Главная цель проекта - объединить два популярных пешеходных маршрута вдоль реки Есентай и Терренкура, и превратить любимый горожанами уголок в ухоженное пространство", - пояснили в акимате.
