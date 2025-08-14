Отменить школьную форму потребовали казахстанцы (видео)

Казахстанский родители запустили петицию об отмене школьной формы. Они считают, что она не влияет на успеваемость. В Минпросвещения с ними не согласны, передает сайт телеканала КТК.

Основное недовольство родителей школьной формой из-за того, что она стала очень дорого обходится. К примеру, у Алии Туякбаевой двое младшеклассников. В школе, где учатся ее дети, заранее определили магазин, где нужно купить форму. Алия признается: с каждым годом требования к внешнему виду учеников становятся всё строже.

"Чисто по форме, кроме обуви, у нас вышло на двоих 130 тысяч. Без рубашек. Это чисто вот: костюм-тройка, получается, жилетка, брючки. То, что вот конкретный магазин указывают или как она должна сидеть – там лекала, или должно быть с бантиком, со значком, – против.

Я считаю, что просто должны определиться с цветом, и всё. И там не заставлять брючки или юбку. Потому что было такое, что нас и заставляли юбки только надевать. Типа это девочки же", - поделилась казахстанка.

Сейчас школы самостоятельно определяют стандарты в одежде учеников. Каждое заведение выбирает себе обязательные эмблемы, подвески и другие отличительные знаки. А это – дополнительные траты, жалуются родители.

По словам продавцов, каждый год школьная форма дорожает в среднем на 10-15%. В алматинских магазинах цены на блузки и рубашки стартуют с 5 тысяч тенге. Полный комплект обойдется родителям примерно в 35 тысяч. И это без учета обуви.

Но родителям ничего не остается, как смириться и платить. Говорят, иначе ребенка просто не пустят на урок. Стандарты, навязанные школой, сильно отразились и на розничной торговле. Продавцы детской одежды признаются: поток покупателей снизился.

"Немножко есть разница, да. По сравнению, чем пять лет тому назад. Немножечко стало, конечно, меньше уже спрос. Многодетные мамы, да, они говорят, что нам вот пятерых-шестерых детей, конечно, уже трудно одевать. А мамы, которые двое-трое детей, они еще более-менее как бы", - рассказывает продавец Алтун Искандарова.

Несмотря на то, что каждая школа вводит свои требования к форме, стандарты по стране остаются общими. Так, мальчикам разрешено носить на уроки пиджак, жилет, брюки свободного кроя, закрывающие щиколотки. А также классические рубашки – как повседневные, так и парадные. Допускаются поло, тенниски и трикотажные кофты на пуговицах или молнии. В холодное время года – трикотажный жилет или водолазка.

Для девочек правила те же. Только длина юбки или сарафана определяется каждой школой самостоятельно. Чаще всего – до колена или чуть ниже. Цветовая гамма должна быть спокойной, без ярких оттенков. При этом образ ученика не должен содержать больше трех цветов.

В Минпросвещения заявляют, что единая форма важна для качества образования.

"Введение школьной формы связано с несколькими важными причинами. Это, во-первых, она помогает создать деловую и учебную атмосферу.

Во-вторых, форма способствует равенству. В школе не так заметна разница между детьми из разных семей. Это снижает уровень буллинга и насмешек над детьми из-за одежды.

В-третьих, ученик, одетый по форме, психологически настраивается на работу и на дисциплину. Это помогает быть более организованным учащимся и сосредоточенным, что в итоге может положиться сказаться на качестве и успеваемости его обучения", - заявили в министерстве.

Родители с ведомством не согласны и уже запустили петицию об отмене формы. Правда, за сутки ее подписало около 200 человек, а для рассмотрения правительством нужно не меньше 50 тыс.

Источник: КТК

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.